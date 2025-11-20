Allegri in emergenza, ancora un ko: non ci sarà nel derby

Altra batosta per Massimiliano Allegri, che non potrà contare su un titolare rossonero per il Derby di Milano contro l’Inter

La terza sosta è ormai terminata e la Serie A è pronta a ripartire dopo la pausa che ha chiuso definitivamente gli impegni delle nazionali per questo 2025, con le selezioni che torneranno in campo il prossimo anno. Il 12º turno di campionato offrirà diversi incontri importanti, ma il primo fra tutti sarà il Derby d’Italia tra Inter e Milan, in programma il 23 novembre alle ore 20:45.

Proprio in quella occasione Allegri dovrà valutare con attenzione una sfida fondamentale, che ha un valore molto più grande dei soli tre punti in palio. Allo stesso tempo, il tecnico dovrà fare i conti con un’assenza davvero pesante, destinata a cambiare il suo scacchiere e a influire sulle scelte dell’undici titolare. Il Milan, infatti, nelle ultime settimane è stato colpito da diversi infortuni che hanno complicato il lavoro dell’allenatore, e uno di questi quasi certamente non sarà a disposizione per la gara contro la squadra di Chivu.

Milan, out per il Derby: emergenza nel reparto per Allegri

Se da una parte Allegri può tirare un sospiro di sollievo per il recupero di Adrien Rabiot in vista del derby – il francese ieri ha svolto l’allenamento insieme al gruppo per la prima volta dopo l’infortunio al soleo del polpaccio accusato a metà ottobre, che lo aveva tenuto fuori per diverse settimane -, dall’altra dovrà comunque valutare con attenzione le sue condizioni per evitare possibili ricadute. Il suo rientro rappresenta una notizia importante per il tecnico toscano, che ritrova così un giocatore fondamentale in una gara chiave, anche se resta da capire se partirà titolare o dalla panchina.

Un’altra tegola, però, riguarda Santiago Giménez. Il centravanti messicano non ha mai convinto del tutto tecnico e dirigenza, tanto che si sta valutando una sua possibile cessione già nella sessione di gennaio. Tuttavia, il suo infortunio pesa comunque nelle scelte di Allegri: Giménez ha svolto un allenamento differenziato, essendo ancora alle prese con problemi alla caviglia che si porta dietro da diverse settimane. Il lavoro a parte non è una buona notizia per l’allenatore, che fra 72 ore si troverà ad affrontare l’Inter di Cristian Chivu.

Al momento, dunque, l’impiego dell’attaccante ex Feyenoord sembra fortemente in dubbio per la sfida contro i nerazzurri, e ciò costringerà Allegri a valutare attentamente le alternative in attacco da schierare per l’attesissimo Derby di Milano.