Firma con il Milan, contratto pronto: Allegri già esulta

Il Milan ritrova stabilità, torna a lottare per la vetta della Serie A e celebra una firma che fa sorridere l’ambiente rossonero.

C’era bisogno di calma, di ordine e soprattutto di equilibrio, e chi meglio di Massimiliano Allegri poteva riportarli in casa Milan? Con l’avvio della stagione la squadra rossonera sembra aver ritrovato la propria identità, quella solidità che mancava da troppo tempo.

Il ritorno di Allegri in panchina ha riportato serenità e convinzione, due elementi fondamentali per competere ai massimi livelli. Il Milan oggi gioca un calcio pragmatico, concreto, senza fronzoli, ma efficace come non lo si vedeva da anni. E i risultati, infatti, stanno dando ragione al tecnico livornese, che ha riportato i rossoneri stabilmente tra le prime della classe.

Allegri esulta c’é la firma del calciatore

Come lo stesso Allegri ha spesso sottolineato, la squadra non è ancora perfetta. Ci sono ancora alcuni meccanismi da registrare, soprattutto nella gestione delle transizioni e nella capacità di chiudere le partite senza correre rischi inutili. Eppure, nonostante questi piccoli dettagli, il gruppo cresce, trova fiducia, e continua a macinare punti. Il merito va anche alla società, che in estate ha saputo costruire una rosa profonda e d’esperienza, capace di sostenere un doppio impegno tra campionato e coppe.

In questo contesto di rinascita, però, c’è un nome che sta riscuotendo più consensi di tutti. Un nome che, senza ombra di dubbio, rappresenta il cuore e la mente del centrocampo rossonero. La sua firma recente ha fatto esultare Allegri e ha segnato un passo avanti fondamentale nel progetto tecnico del Milan. Si tratta di Luka Modric, il fuoriclasse croato che, nonostante i suoi quarant’anni, continua a incantare come un ventenne.

Arrivato in estate tra qualche scetticismo, Modric ha zittito tutti con prestazioni da leader vero. In questa stagione, infatti, ha collezionato 11 presenze su 11, accumulando 949 minuti giocati e diventando, di fatto, una pedina irrinunciabile per l’allenatore. La sua intelligenza tattica, la capacità di leggere le situazioni e la qualità con cui gestisce i ritmi della partita hanno dato al Milan quel tocco di classe che mancava. Allegri lo considera un regista totale, un allenatore in campo, in grado di dare equilibrio e visione anche nei momenti più delicati.

Il contratto di Modric con il Milan scade a giugno 2026, ma secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, si starebbe già lavorando per prolungare l’accordo. Una mossa che avrebbe un forte valore simbolico, oltre che tecnico. Perché trattenere un giocatore del genere, ancora così determinante a un’età in cui molti hanno già appeso gli scarpini al chiodo, significherebbe confermare la volontà di costruire un Milan ambizioso e competitivo anche nel futuro immediato.

E Allegri, dal canto suo, non potrebbe essere più soddisfatto. Sa di avere in Modric un punto di riferimento, un professionista esemplare che dà l’esempio ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Il Milan, insomma, ha ritrovato la sua bussola e guarda avanti con fiducia. E se Modric continuerà a dettare tempi e ritmo con questa classe, sognare in grande non è più un’utopia.