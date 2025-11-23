Haaland-Milan, tutto vero: i tifosi sono furiosi

Erling Haaland a un passo dal Milan: il post su X ha scatenato i tifosi, i commenti sono diventati virali.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa garantire un certo numero di gol stagionali e soddisfare pienamente Massimiliano Allegri. Finora né Santiago Gimenez né Christopher Nkunku sono stati all’altezza delle aspettative e per questo il tecnico livornese ha chiesto al direttore sportivo Igli Tare di concentrare i propri sforzi a gennaio nell’acquisto di un bomber.

Il sogno dei tifosi rossoneri è vedere con la maglia del Milan un giocatore come Erling Haaland, sceso in campo nei giorni scorsi a San Siro con la maglia della Norvegia e protagonista con una doppietta nel 4-1 rifilato dalla sua Nazionale agli azzurri del CT Rino Gattuso. Con il Manchester City il 25enne è già a quota 19 reti in 15 partite tra Premier League e Champions League: un rendimento come sempre fondamentale per i Citizens, che lo hanno recentemente blindato fino al 2034 garantendogli uno stipendio da 18 milioni di euro a stagione (con ulteriore bonus fissato a 12 milioni).

Haaland è praticamente inavvicinabile per chiunque, non solo per il Milan. Eppure c’è stato un tempo in cui il bomber norvegese era davvero a un passo dalla firma con i rossoneri. In questi giorni è tornato virale un post pubblicato nel 2019 su X dalla pagina ‘Milan Posts’, dove veniva ripresa un’indiscrezione del giornalista sportivo Alfredo Pedullà: “Il Milan ha offerto un contratto da 5 milioni di euro a Erling Braut Haaland“, con tanto di foto del norvegese, all’epoca 19enne e in forze al Salisburgo.

Haaland-Milan: il post del 2019 è incredibile

Sotto il post tantissimi commenti da parte di tifosi che nel 2019 non avrebbero mai potuto immaginare che Haaland sarebbe diventato uno degli attaccanti più forti al mondo. “Il Petagna norvegese“, aveva scritto un utente, mentre un altro chiedeva di acquistare Belotti al suo posto. Ancora in un altro tweet si sosteneva invece che Haaland non fosse poi così diverso da Piatek, mentre c’è chi lo paragonava addirittura ad André Silva.

“Non verrà mai da noi. Non è quello che ci serve, abbiamo già abbastanza scommesse in rosa“, aveva invece scritto OxGiambu, che ha pensato bene dopo sei anni di farsi una risata in risposta a chi gli aveva fatto notare la poca lungimiranza: “Eheh. C’è chi ha scritto di peggio per fortuna“.

📰 @AlfredoPedulla : Milan offered a 5M € contract for Erling Braut Håland. What do you think ? pic.twitter.com/FBmLkvpy0F — Milan Posts (@MilanPosts) December 18, 2019

Sotto al post emergono anche tanti commenti eliminati, probabilmente da tifosi che dopo 6 anni si sono accorti di aver clamorosamente sbagliato analisi e pronostici su Haaland.