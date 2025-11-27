Vlahovic ko, la Juve perde il suo bomber: Spalletti prepara la sorpresa

Per la Juventus di Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic è un calciatore molto importante: tuttavia, ci sono brutte sorprese in vista.

Dusan Vlahovic per la Juventus è un calciatore molto importante, il che non è cambiato affatto con Luciano Spalletti come allenatore. Il calciatore serbo, nonostante l’esperienza in bianconero non sia stata particolarmente esaltante fino ad ora, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, rimane al centro del progetto della Vecchia Signora.

Anche se, a riguardo, per il club più titolato d’Italia non ci sarebbero affatto buone notizie all’orizzonte. Stando a quanto rivelato ultimamente, a causa delle sue attuali condizioni fisiche Dusan Vlahovic è a rischio per le prossime partite.

Ragion per cui, l’allenatore ex Napoli e Inter prevede di prendere scelte alternative per risolvere quello che è può essere assolutamente considerato un problema non di poco conto per gli obiettivi in Serie A e Champions League della Juventus.

Vlahovic out, Spalletti prende contromisure: chi gioca al suo posto

Dusan Vlahovic è a rischio per la partita contro il Cagliari, proprio per questa ragione Luciano Spalletti sta riflettendo sul da farsi per scegliere un calciatore volto a sostituire il centravanti serbo. Uno fra Jonathan David e Openda potrebbe giocare da titolare, magari sfruttando il fatto che entrambi hanno segnato in Champions League nella proibitiva trasferta norvegese contro il Bodo Glimt. Tuttavia, anche Kenan Yildiz potrebbe essere preso in considerazione in qualità di falso nueve.

Queste sono le possibili scelte di Luciano Spalletti, che in Serie A cerca di trovare preziose vittorie per il club che da poche settimane sta già allenando. La defezione possibile di Vlahovic non ci voleva, in ogni caso non dovrebbe essere niente di grave per lui. Si attendono gli esami per capirci qualcosa di più, a prescindere da ciò già la scorsa settimana era stato segnalato nella Nazionale serba qualche sovraccarico agli adduttori di troppo, tant’è vero che aveva lasciato il ritiro in via precauzionale.

E adesso, dopo Bodo Glimt-Juventus, è stato deciso di far sì che il calciatore in questione si fermasse. Molto difficile vederlo nel delicato match contro il Cagliari, che considerando la zona di classifica e la situazione a livello di punti è già una partita da non sbagliare per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano proverà a portare a casa tre punti preziosissimi, tentando anche di ovviare all’assenza pesante del bomber di riferimento, Dusan Vlahovic.