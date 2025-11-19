Batosta Inter, Marotta senza parole: disastro totale

Una batosta clamorosa è arrivata all’ombra della Madonnina nerazzurra, con Marotta costretto a fare i conti con una situazione delicata

Sono giorni concitati in casa Inter, che si prepara a rientrare definitivamente in campo per affrontare il Milan nella 12° giornata di campionato. Ad Appiano Gentile c’è grande voglia di proseguire la striscia positiva delle ultime settimane e confermarsi nuovamente al vertice della classifica.

I nerazzurri, infatti, occupano il primo posto in Serie A a pari punti con la Roma e, sul fronte Champions League, sono a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal, con quattro vittorie su quattro partite disputate.

Un andamento estremamente positivo per la squadra di Chivu, che nel prossimo impegno dovrà cercare di confermare la propria continuità proprio nella stracittadina contro i rossoneri, una gara che vale molto più dei tre punti.

Ma in casa Inter sarebbe arrivata una vera e propria batosta che avrebbe lasciato incredulo lo stesso presidente nerazzurro Marotta: un colpo che rischia di cambiare radicalmente i piani del club.

Tegola Inter: Marotta non può nulla

A destare grande preoccupazione nell’ambiente interista è infatti il rendimento dell’Inter Women guidata da Gianpiero Piovani. Se la squadra maschile vola ai vertici della classifica e si conferma tra i club più solidi d’Italia, diverso è il discorso sul fronte del calcio femminile interista, che da inizio stagione ha perso quella brillantezza che l’ha sempre contraddistinta.

L’ennesima sconfitta, arrivata contro il Napoli per 1-0, ha fatto scattare l’allarme. In sei partite disputate, l’Inter femminile ha raccolto due sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria, un bottino che preoccupa molto: le nerazzurre sono oggi a meno un punto dalla penultima posizione e appaiate a 6 punti con Genoa e Parma.

L’ultima sfida ha evidenziato come la squadra di Piovani produca molto ma non riesca a concretizzare sotto porta. Preoccupano sia il -1 dalla penultima posizione sia il -3 dalla zona retrocessione in Serie B.

Diventa quindi determinante la prossima gara contro la Lazio Women di Grassadonia: un match che può rappresentare la svolta per rialzare la testa e raccogliere punti fondamentali in ottica salvezza. Un’eventuale sconfitta contro la Lazio aggraverebbe invece ulteriormente la crisi nerazzurra.

L’emergenza è aumentata dal fatto che questo andamento negativo era del tutto inatteso, ma l’Inter può provare a sfruttare anche la recente sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma per 1-0, contando su un possibile morale basso delle avversarie biancocelesti per tornare finalmente a fare punti.