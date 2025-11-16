Chivu adirato, gelo improvviso ad Appiano: addio Lautaro

Nelle ultime ore Cristian Chivu ha vissuto momenti di alta tensione, profondamente adirato e preoccupato per il possibile addio di Lautaro Martinez.

Il quartier generale dell’Inter vive giorni di attesa, osservando con attenzione ciò che accade dall’altra parte del mondo. La sosta per le nazionali ha svuotato Appiano Gentile e lasciato Cristian Chivu con un gruppo ridotto, costringendolo a modulare il lavoro in vista del derby del 23 novembre contro il Milan, una delle sfide più delicate della stagione. Le ultime settimane hanno portato in dote certezze e prestazioni convincenti, segnali di una squadra che ha trovato identità, ritmo e convinzione, proprio mentre la classifica ha iniziato a sorridere. Paradossalmente, però, la sosta rischia di aver spezzato un momento magico. Chivu lo sa, e per questo teme un “effetto rallentamento”: quando una squadra vola, fermarsi può essere un ostacolo più che un aiuto. Ecco perché il tecnico nerazzurro non vede l’ora di riabbracciare tutti i suoi nazionali e verificare se lo stesso spirito delle ultime gare sarà rimasto intatto.

In questi giorni, tra un allenamento ridotto e una riunione tattica, la mente dell’allenatore è corsa spesso verso chi è lontano migliaia di chilometri. Il focus principale, inevitabile, è stato il suo capitano: Lautaro Martinez. L’argentino è un uomo imprescindibile nello scacchiere dell’Inter, tanto per la leadership quanto per l’impatto offensivo. Con un calendario che si farà tostissimo tra derby, Champions League e la ripresa della Serie A, sarebbe difficile immaginare una Inter senza Lautaro Martinez. Eppure Chivu ha vissuto momenti di tensione, anche a distanza di chilometri.

Lautaro titolare con l’Argentina: Chivu teme, Martinez risponde con un gol

Quando il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato che Lautaro Martinez sarebbe sceso in campo dal primo minuto nell’amichevole contro l’Angola, dalle parti di Appiano Gentile si è percepito un brivido di inquietudine. Non era una partita decisiva, non c’erano punti in palio, ma per un allenatore come Chivu, che vive di equilibrio e gestione delle energie, vedere il suo capitano impegnato in un test del genere non è stata una buona notizia. La paura era duplice: da un lato il rischio che Lautaro accumulasse minuti sulle gambe proprio alla vigilia di un ciclo delicatissimo; dall’altro, la possibilità che un contatto o una giocata sfortunata potessero causargli un infortunio. Una prospettiva che, vista l’importanza del giocatore, avrebbe potuto trasformarsi in un incubo sportivo per l’Inter.

Per fortuna, il campo ha raccontato un’altra storia. Lautaro Martinez non solo ha retto senza problemi, ma ha anche trovato il gol che ha aperto il 2-0 finale dell’Argentina contro l’Angola, confermando ancora una volta il suo stato di forma scintillante. La rete è stata l’ennesima dimostrazione di quanto l’attaccante sia ormai un riferimento imprescindibile per ogni squadra in cui mette piede, dalla nazionale al club. Il rientro del numero dieci nerazzurro è previsto con un giorno d’anticipo rispetto alle convocazioni usuali, dettaglio che ha rassicurato ulteriormente Chivu. Il tecnico ora potrà riaverlo subito a disposizione per lavorare sul derby, con la speranza che la trasferta africana non abbia lasciato alcuna scoria.