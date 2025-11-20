Colpo Inter, 20 milioni per il top player: fregate tutte le big

L’Inter sta per assicurarsi un vero e proprio top player: Marotta ha già l’accordo, con 20 milioni si chiude subito.

L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il primo derby stagionale contro il Milan a San Siro. Una sfida che può dire tanto: in caso di successo, infatti, i nerazzurri consoliderebbero il primato in classifica e spedirebbero i rossoneri di Allegri a -5, lanciando quindi un segnale molto importante al campionato. Il tecnico rumeno sta cercando di valorizzare tutti gli elementi a sua disposizione, compresi i nuovi innesti: da Pio Esposito a Bonny, passando per Akanji e Sucic.

Eppure, nonostante una rosa di valore assoluto, Marotta e Ausilio sono sempre molto attenti alle occasioni che presenta il mercato. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un forte interesse per un giocatore che ha già indossato la maglia nerazzurra: l’idea è infatti quella di riportarlo alla Pinetina, dato che con il club in cui milita attualmente sta facendo vedere grandi cose.

Il profilo in questione è quello di Aleksandar Stankovic, classe 2005, ceduto la scorsa estate dall’Inter al Bruges per 9,5 milioni di euro. In questa prima parte di stagione con i belgi il figlio d’arte sta regalando ottime prestazioni: qualche giorno fa è arrivato anche il primo gol con la Nazionale serba (suo il 2-1 alla Lettonia), anche se inutile ai fini della qualificazione al prossimo Mondiale. Il suo elevato rendimento sta convincendo la dirigenza interista a spendere i soldi necessari per riprenderlo.

Marotta da dieci e lode, che colpo: 23 milioni e si chiude

Nell’accordo con il Bruges, infatti, era stata inserita la possibilità di ‘recompra’: i nerazzurri possono acquistare di nuovo Stankovic sborsando 23 milioni di euro entro il 2026 oppure 25 milioni nel 2027. Marotta e Ausilio credono ciecamente nelle potenzialità del giocatore e sono pronti a effettuare questa spesa per garantire un altro giovane talento a Chivu.

Ma chi potrebbe fare posto ad Aleksandar Stankovic? Se davvero l’Inter eserciterà il diritto di recompra per il centrocampista serbo l’ipotesi di una partenza di Davide Frattesi diventerebbe sempre più probabile. Il Nazionale azzurro non sta giocando con continuità nemmeno con Chivu e per questo ha cominciato a prendere in considerazione la possibilità di lasciare la Pinetina e cominciare una nuova avventura altrove.

Il club di Viale della Liberazione punta a guadagnare almeno 35 milioni di euro da un’eventuale cessione di Frattesi: buona parte di quei soldi verrebbero investiti per riportare Aleksandar Stankovic in nerazzurro.