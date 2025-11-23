Inter

Delusione Inter, ha scelto il Milan: rifiuto pesante

Christian Camberini
-
suso milanInter rifiutata (www.calcioblog.it - X Sandro Caramazza)

Inter e Milan sono da interi decenni rivali assolute, e anche sul mercato hanno dimostrato di esserlo all’ennesima potenza.

Inter e Milan sono da sempre grandissime rivali. Lo hanno dimostrato nei tanti derby giocati, nelle vittorie di una e nelle sconfitte dell’altra, nei successi all’ultimo minuto e in quelli schiaccianti. E anche in ottica calciomercato, si sono spesso affrontate per cercare di avere dalla propria parte i migliori calciatori possibili e immaginabili.

Proprio di questo, al di là del derby imminente previsto per domenica 22 novembre 2025, abbiamo deciso di parlare all’interno di questo articolo.

Facciamo riferimento a una particolare sfida di calciomercato che non potrebbe mai e poi mai passare inosservata. Non tutti sono a conoscenza di quello che abbiamo deciso di raccontarvi, nonostante sia successo ormai quasi dieci anni fa. In ogni caso, ad avere la meglio e prevalere fu il Milan sull’Inter in questo preciso caso: sveliamo i dettagli nel merito.

Questo derby lo ha vinto il Milan: il retroscena

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Suso è tornato a parlare di Milan e Inter. L’ex esterno d’attacco rossonero classe 1993 attualmente in forze al Cadice ha dichiarato che il Milan è la squadra in cui è stato più felice. Nel derby del 20 novembre 2016, in cui mise a segno una doppietta al primo match da titolare contro l’Inter, ha ricordato che l’atmosfera era speciale. Promise addirittura di tornare a casa a piedi se avesse segnato due gol, ma non l’ha rispettata perché i nerazzurri ha pareggiato nel recupero. Se avesse vinto il Milan, però, lo avrebbe sicuramente fatto.

suso milan

Suso, il retroscena di mercato (www.calcioblog.it – X Siviglia)

E poi ha parlato del retroscena di mercato: “Potevo liberarmi con il pagamento di una clausola e l’Inter voleva pagarla. Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare. Il fatto che l’Inter mi volesse era un orgoglio, ma io ero del Milan. Ho detto di no: non sarebbe stato giusto, per quello che avevo vissuto a Milano”. A quanto pare, quindi, il Milan è stato preferito all’Inter, con Suso che non se l’è sentita di fare un cambiamento così tanto drastico per la sua carriera.

Come sappiamo bene, nerazzurri e rossoneri sono da sempre grandissimi rivali, quindi passare dall’una all’altra squadra è davvero qualcosa di difficile e tutt’altro che scontato da fare. Scelta che l’ex esterno d’attacco del Diavolo ha semplicemente preferito non fare, rimanendo a Milanello in una esperienza forse meno felice di quella che sarebbe potuta essere qualche anno dopo, con il Milan Campione d’Italia sotto la guida tecnica di Stefano Pioli.

Articoli Correlati

Change privacy settings
×