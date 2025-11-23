Delusione Inter, ha scelto il Milan: rifiuto pesante

Inter e Milan sono da interi decenni rivali assolute, e anche sul mercato hanno dimostrato di esserlo all’ennesima potenza.

Inter e Milan sono da sempre grandissime rivali. Lo hanno dimostrato nei tanti derby giocati, nelle vittorie di una e nelle sconfitte dell’altra, nei successi all’ultimo minuto e in quelli schiaccianti. E anche in ottica calciomercato, si sono spesso affrontate per cercare di avere dalla propria parte i migliori calciatori possibili e immaginabili.

Proprio di questo, al di là del derby imminente previsto per domenica 22 novembre 2025, abbiamo deciso di parlare all’interno di questo articolo.

Facciamo riferimento a una particolare sfida di calciomercato che non potrebbe mai e poi mai passare inosservata. Non tutti sono a conoscenza di quello che abbiamo deciso di raccontarvi, nonostante sia successo ormai quasi dieci anni fa. In ogni caso, ad avere la meglio e prevalere fu il Milan sull’Inter in questo preciso caso: sveliamo i dettagli nel merito.

Questo derby lo ha vinto il Milan: il retroscena

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Suso è tornato a parlare di Milan e Inter. L’ex esterno d’attacco rossonero classe 1993 attualmente in forze al Cadice ha dichiarato che il Milan è la squadra in cui è stato più felice. Nel derby del 20 novembre 2016, in cui mise a segno una doppietta al primo match da titolare contro l’Inter, ha ricordato che l’atmosfera era speciale. Promise addirittura di tornare a casa a piedi se avesse segnato due gol, ma non l’ha rispettata perché i nerazzurri ha pareggiato nel recupero. Se avesse vinto il Milan, però, lo avrebbe sicuramente fatto.

E poi ha parlato del retroscena di mercato: “Potevo liberarmi con il pagamento di una clausola e l’Inter voleva pagarla. Spalletti mi chiamò e gli parlai al cellulare. Il fatto che l’Inter mi volesse era un orgoglio, ma io ero del Milan. Ho detto di no: non sarebbe stato giusto, per quello che avevo vissuto a Milano”. A quanto pare, quindi, il Milan è stato preferito all’Inter, con Suso che non se l’è sentita di fare un cambiamento così tanto drastico per la sua carriera.

Come sappiamo bene, nerazzurri e rossoneri sono da sempre grandissimi rivali, quindi passare dall’una all’altra squadra è davvero qualcosa di difficile e tutt’altro che scontato da fare. Scelta che l’ex esterno d’attacco del Diavolo ha semplicemente preferito non fare, rimanendo a Milanello in una esperienza forse meno felice di quella che sarebbe potuta essere qualche anno dopo, con il Milan Campione d’Italia sotto la guida tecnica di Stefano Pioli.