Milan, che regalo per Allegri: lo ha già allenato alla Juventus

Il destino, si sa, a volte gioca brutti scherzi. Il Milan di Allegri ha acceso i radar in vista di gennaio e il tecnico è pronto a riabbracciare un suo ex.

Il derby ha lasciato scorie emotive e tecniche che in casa Milan non si possono più ignorare. Al di là del risultato, ciò che è emerso con rinnovata chiarezza è il tallone d’Achille che affligge la squadra di Massimiliano Allegri: la mancanza di un finalizzatore continuo, capace di trasformare in gol la mole di gioco che i rossoneri riescono, almeno a tratti, a produrre.

La sensazione è che l’allenatore livornese abbia finalmente avuto una fotografia nitida del problema: la squadra costruisce, accompagna, arriva con frequenza negli ultimi venti metri, ma al momento della conclusione l’efficacia resta intermittente. Un limite che, nei momenti cruciali, rischia di compromettere la tenuta competitiva di un progetto che vuole puntare alla vetta e che non può permettersi di sprecare occasioni come quelle viste nel derby.

Le prestazioni di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, attenzionati da settimane per via di una condizione non ancora ottimale e per un rendimento altalenante, hanno alimentato il dibattito interno. Nelle ultime ore, infatti, si è fatta strada una convinzione ormai condivisa nell’ambiente rossonero: in estate, nonostante gli investimenti, si sarebbe potuto fare qualcosa di più proprio nel reparto offensivo.

È in questo clima che si inserisce il lavoro sotto traccia di Igli Tare, figura esperta nel captare occasioni e nel muoversi con rapidità sul mercato quando scorge un profilo capace di cambiare il volto di un attacco. Che il Milan stia cercando un innesto per gennaio non è più un mistero: le indiscrezioni si moltiplicano, i sondaggi aumentano e la dirigenza sa che intervenire con tempestività potrebbe risultare decisivo per non disperdere il terreno accumulato in queste prime giornate di campionato.

Allegri riabbraccia Kaio Jorge: beffa per la Juve

Sul taccuino rossonero è comparso un nome che arriva dall’altra parte dell’oceano: Kaio Jorge, uno dei talenti più discussi del calcio brasiliano contemporaneo. Il ventitreenne attaccante, oggi al Cruzeiro, sta vivendo una fase di piena maturazione dopo gli anni complicati trascorsi in Europa. I numeri raccontano più di ogni analisi: 29 gol in 64 partite nell’ultimo anno e mezzo, con una continuità realizzativa che ha catturato l’attenzione degli osservatori rossoneri.

Il valore del cartellino è cresciuto fino a superare i 15 milioni di euro, frutto di un rendimento che lo ha riportato stabilmente nel radar dei club europei. Il suo passato recente dice molto delle sue potenzialità e di ciò che l’Italia si è lasciata sfuggire. Arrivato alla Juventus nel 2021 proprio sotto la gestione Allegri, Kaio Jorge si è trovato inghiottito da un contesto difficile, frenato da un grave infortunio e da una concorrenza feroce. In bianconero ha collezionato poche presenze, senza riuscire a incidere, prima di essere girato in prestito al Frosinone, dove ha iniziato a ritrovarsi con 20 apparizioni e 3 reti.

Poi il trasferimento definitivo al Cruzeiro nell’estate 2024 per 7,2 milioni, per quello che è stato un addio silenzioso, forse troppo frettoloso da parte della Juventus, convinta che il ragazzo non fosse pronto per i ritmi europei. Oggi, quella valutazione potrebbe rovesciarsi. La crescita in Brasile è stata evidente, grazie alla mobilità, senso del gol, capacità di attaccare la profondità e una freddezza sotto porta che lo rendono un profilo complementare a ciò che manca al Milan. Per Allegri, che lo conosce bene, sarebbe un colpo dal sapore doppio, ovvero un potenziale nuovo titolare per il suo reparto avanzato e, allo stesso tempo, una sottile rivincita nei confronti della sua ex squadra, che quel talento lo ha lasciato andare con troppa leggerezza. Se ci siano i margini economici e tecnici per chiudere la trattativa lo diranno le prossime settimane; ma una cosa è certa: il Milan ha individuato un’occasione e non intende farsela sfuggire.