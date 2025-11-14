Palladino non può nulla, colpo Lookman in Serie A: l’Atalanta ha scelto il sostituto

Le tensioni proseguono in casa della Dea con Lookman. Con il futuro incerto del 27enne, l’Atalanta ha già in mente il nome del sostituto

In casa Atalanta si è vissuta negli ultimi giorni una vera e propria rivoluzione, principalmente dovuta al cambio in panchina del mister Ivan Jurić. Conclusa l’undicesima giornata di campionato, l’Atalanta si è approcciata alla terza sosta per le nazionali alla 13° posizione con soli 13 punti in classifica, un rendimento davvero basso per la storia del club, che negli ultimi anni ha sempre chiuso le stagioni in buona posizione. Tanto che nella stagione 2023/24 è riuscita a vincere l’Europa League con Gian Piero Gasperini alla guida tecnica.

Questo rendimento poco convincente ha obbligato la dirigenza bergamasca a valutare il futuro di Jurić. In occasione della sosta, quindi, la Dea ha scelto di cambiare aria e cambiare tecnico, esonerando ufficialmente il croato e chiamando come sostituto Raffaele Palladino.

Dopo la sua ultima esperienza alla Fiorentina, l’ex tecnico del Monza era rimasto senza squadra e ha accettato immediatamente la proposta dell’Atalanta, arrivando a Zingonia felice di iniziare una nuova avventura della sua carriera, con la possibilità di cimentarsi anche in Champions League.

Tuttavia, Palladino è arrivato in un momento non facile: uno spogliatoio disilluso dagli ultimi risultati e un ambiente scontento, a cui si è aggiunta una situazione complessa riguardante Ademola Lookman, protagonista in estate dell’interesse dell’Inter e di un vero e proprio braccio di ferro con l’Atalanta, che ha finito per trattenere il suo esterno d’attacco.

La tensione tra il calciatore e la società, però, sembra non essersi esaurita e sarebbe proseguita anche nelle ultime settimane. Nonostante Palladino volesse mettere al centro del suo nuovo progetto il nigeriano, sembra invece che la dirigenza bergamasca sia intenzionata a cercare già un sostituto dell’esterno nigeriano, pescandolo proprio in Serie A.

Atalanta, individuato il sostituto per il post Lookman

Secondo le ultime informazioni, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino Giovane del Verona. L’attaccante gialloblù classe 2003, brasiliano, ha incantato tutta la Serie A con la sua enorme qualità. Arrivato dal Corinthians a inizio stagione, oggi veste la maglia del Verona in Serie A. Il suo talento ha attirato l’attenzione di diversi club: all’estero è corteggiato da Atletico Madrid e Tottenham, mentre in Italia sono Roma e Milan a seguirlo, anche se i giallorossi devono fare i conti con Gasperini, non convinto pienamente dell’attaccante.

Il brasiliano è quindi uno dei nomi presenti sui taccuini della dirigenza bergamasca per il post-Lookman, che dovrà cercare di anticipare la concorrenza nel caso decidesse di fare un assalto sulla classe 2003.