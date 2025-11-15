Affare saltato, vola da Gasperini: Inter fregata

Un bel colpo di mercato potrebbe lasciare tutti con un palmo di naso incluso l’Inter: stavolta la Roma di Gasperini si è mossa in tempo.

Tra le squadre che si sono riprese al meglio nella pausa tra la stagione 2025 e 2026, abbiamo sicuramente anche la Roma di Gasperini, tecnico italiano che ha ereditato un team dalla storia complessa. Escludendo qualche Coppa Italia e varie ottime partecipazioni alla Champions League che però non hanno portato a risultati concreti, la Roma è a digiuno di titoli da anni benché abbia sempre avuto in rosa grandi campioni.

La speranza dei tifosi è che quest’anno ci possa essere un salto di qualità, magari volto allo scudetto che non sembra così impossibile. Il team al momento è secondo dietro l’Inter – con cui ha perso di misura lo scontro diretto – ma soprattutto, con 24 punti accumulati in queste partite, gioca un calcio convincente che, con una maggiore spinta in attacco, potrebbe portare a qualche risultato eccellente.

Si avvicina però la sessione di calciomercato del prossimo anno e con essa, i team si devono muovere in fretta per non perdere le grandi occasioni. La buona stagione che la Roma ha disputato finora le permette di accedere in automatico anche ai giocatori più forti che sperano di potersi giocare la Champions League o le coppe europee. Incluso un nome inaspettato.

Giovane, il rinforzo per la Roma arriva dal veronese

Discorso ben diverso in questa stagione si può fare per il Verona, tristemente in zona retrocessione nonostante le buone prestazioni delle stagioni passate con soli 6 punti maturati da altrettanti pareggi. La squadra se la passa male e vari innesti potrebbero pensare di lasciare il team. Tra questi, anche Giovane Santana do Nascimento, calciatore brasiliano di ruolo attaccante approdato dal famosissimo Corinthians in Serie A per la prima volta che non sta trovando molte soddisfazioni al Verona.

Giovane è uno dei migliori di questo Verona con una rete e 3 assist che confermano il suo stato di forma. La Roma e anche l’Inter lo avrebbero puntato per rafforzare l’attacco ma, stando a RomaGiallorossa, è probabile che i nero azzurri rischino un secondo caso Lookman con il giocatore carioca. La Roma di Gasperini sarebbe infatti in netto vantaggio sui rivali.

Le fonti legate al mondo del calciomercato valutano sui 15 milioni di euro il prezzo minimo per l’attaccante brasiliano. Potrebbe rivelarsi un ottimo innesto in un momento delicato per una Roma che ha un bisogno disperato di una punta in grado di realizzare più reti possibili in stagione.