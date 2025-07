Calhanoglu resta all’Inter: dopo giorni di polemiche e voci insistenti arriva il dietrofront clamoroso che cambia il mercato nerazzurro.

Negli ultimi giorni il clima attorno all’Inter si era fatto pesante, quasi tossico. Bastava poco per accendere polemiche, bastava una frase – o anche solo una mezza frase – per scatenare un polverone. E infatti è bastata una dichiarazione di Lautaro Martinez per aprire una crepa, vera o presunta, nel rapporto tra Hakan Calhanoglu e il mondo nerazzurro.

In tanti avevano letto tra le righe, interpretato, cercato significati nascosti. Il risultato? Una voce che è rimbalzata ovunque: Calhanoglu vuole andarsene. Era praticamente cosa fatta, secondo qualcuno. Sembrava solo una questione di ore.

Calhanoglu: ecco cosa succede davvero

E invece no. Oggi arriva un colpo di scena che rimette tutto in discussione. O meglio, chiarisce che tutto quel parlare non aveva poi così tanto fondamento. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, una delle fonti più autorevoli quando si tratta di mercato. Moretto è stato netto: “Calhanoglu a oggi non ha mai chiesto di andare via”. Parole che pesano, soprattutto dopo giorni in cui il turco era già stato idealmente spedito altrove, magari in patria, magari proprio al Galatasaray.

Il club turco in effetti un tentativo lo ha fatto. Ha chiesto informazioni, ha sondato il terreno. Ma si è scontrato subito con la realtà: l’Inter ha fissato il prezzo tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra che, per le casse del Galatasaray, è semplicemente fuori portata. E a questo punto, visto che da parte del giocatore non è arrivata alcuna richiesta formale di cessione, la sensazione è che la storia finisca qui. Almeno per ora.

È curioso però osservare come, nel giro di pochi giorni, un giocatore centrale nel progetto Inter sia stato praticamente messo alla porta da una narrazione collettiva fatta di supposizioni, mezze verità e ipotesi alimentate da un mercato sempre più ansiogeno. Calhanoglu è uno di quei giocatori che non fanno troppo rumore, ma che sul campo parlano eccome. Intelligenza tattica, visione di gioco, personalità. E se davvero dovesse restare, come sembra ormai probabile, sarebbe una notizia ottima per Simone Inzaghi, che su di lui ha costruito pezzi fondamentali del suo sistema.

In tutto questo, va anche detto che l’Inter si sta muovendo con grande attenzione. Il mercato è ancora lungo e, come sempre, tutto può cambiare da un momento all’altro. Però oggi, finalmente, arriva una certezza: Calhanoglu è ancora un giocatore dell’Inter, e non ha alcuna intenzione di andarsene. Almeno finché nessuno si presenta con quei 40 milioni sul tavolo.