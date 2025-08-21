Nel mirino dell’Inter non c’è più Ademola Lookman: i nerazzurri hanno cambiato obiettivo, sta per arrivare un altro grande giocatore.

L’Inter ha ormai rinunciato al colpo Lookman. Dopo diverse settimane il tormentone estivo è ormai terminato: i nerazzurri, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno fatto sapere all’Atalanta che non sono più intenzionati a portare avanti la trattativa per l’attaccante nigeriano. Il club di Viale della Liberazione aveva fatto un’offerta da 42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus: una proposta che però la Dea ha rispedito al mittente, precisando di voler prendere in considerazione la cessione di Lookman solo in caso di offerte da club esteri.

L’Inter – che aveva raggiunto da tempo un accordo con il giocatore – ha provato comunque a capire se c’erano margini per proseguire la trattativa e provare a portare a termine l’affare, magari aumentando leggermente la proposta economica. Il muro dei bergamaschi ha però convinto Marotta e Ausilio a cambiare obiettivo.

Eppure, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’asse Inter-Atalanta è ancora caldo e in questi ultimi giorni di mercato potrebbe ancora succedere qualcosa tra i due club. Un ripensamento per Lookman da parte degli orobici? Niente affatto. Per il quotidiano torinese l’Inter si è ormai messa alla ricerca di un centrocampista che possa garantire qualità e quantità.

Lookman è già dimenticato: l’Inter vicinissima al grande colpo

Tra i profili che piacciono di più a Chivu e alla dirigenza nerazzurra c’è Ederson. Il classe 1999 è ormai una colonna dell’Atalanta: in tre stagioni a Bergamo ha totalizzato 134 presenze e 13 reti ed è stato tra i giocatori più determinanti nella conquista della storica Europa League 2023/2024. Proprio Tuttosport ricorda che Ederson è un vecchio pallino dell’Inter, che già in passato si era molto interessata all’ex Salernitana.

“Il brasiliano era il preferito se fosse partito Calhanoglu – scrive il quotidiano sportivo – figurarsi ora che Chivu ha indicato in un giocatore di lotta e di governo l’elemento essenziale e la dirigenza concorda”. L’affare Zalewski – passato nei giorni scorsi dall’Inter all’Atalanta per 16 milioni di euro – ha rasserenato i rapporti tra i due club, che ora potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per Ederson.

La Dea valuta il proprio giocatore all’incirca 50 milioni di euro. L’altro obiettivo dell’Inter per il centrocampo è Manu Koné della Roma, che ha un costo sui 40-45 milioni: i tifosi interisti sperano di veder arrivare alla Pinetina almeno uno dei due.