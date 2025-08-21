Sembra che la Juventus sia molto vicina a concludere un’operazione assai importante: scopriamo di più a riguardo.

La Juventus, come tutte le altre squadre europee, non ha ancora molto tempo prima di ultimare le operazioni di mercato in entrata e in uscita prima della fine di agosto. La sessione di calciomercato estiva sta infatti per terminare, quindi i bianconeri sono al lavoro per definire quella che dovrà essere la rosa messa a disposizione dell’allenatore Igor Tudor e del suo staff, confermati dopo l’esonero di Thiago Motta.

In tal senso, quindi, Fabrizio Romano sembra sicuro di quello che attende i bianconeri in vista delle prossime ore e dei prossimi giorni. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’esperto di mercato, sembra che la Juventus stia finalmente per concludere una operazione di mercato veramente molto importante. Qualcosa da tenere assolutamente in considerazione, specialmente perché può sbloccare definitivamente il mercato dei bianconeri.

Juventus, operazione in chiusura: cosa c’è da sapere

La Juventus, come abbiamo detto in introduzione, continua a lavorare sul calciomercato in entrata e su quello in uscita. In particolar modo per quanto permane le cessioni a titolo definitivo, ci sarebbero alcune novità da tenere in considerazione. Un addio in particolare potrebbe definitivamente sbloccare il mercato dei bianconeri, quindi è davvero una news importante per la Vecchia Signora. Arrivando al sodo, Fabrizio Romano ha parlato della cessione ormai vicina di Douglas Luiz al Nottingham Forest.

Stando alle sue parole, ormai ballano davvero piccoli dettagli fra le parti, quindi l’operazione è da considerare quasi chiusa, con la cessione attesa che sarà a titolo definitivo e che potrebbe sbloccare altri affari come quello di Matt’O Riley, che sta aspettando proprio la Juventus. Tutto questo, quindi, può dare una svolta al mercato del club di Torino. Attenzione, però, perché questa cessione può togliere le catene anche un determinato arrivo in fase offensiva da considerare assolutamente. Stiamo parlando di Edon Zhegrova, esterno d’attacco del Lille.

Sempre secondo Romano, sarebbero in corso colloqui costanti con gli agenti del calciatore, che è considerato un profilo assolutamente ideale per rinforzare il reparto d’attacco da mettere a fine mercato a disposizione di Igor Tudor e più in generale della sua squadra. Vedremo se tutti questi incastri troveranno lo spazio giusto in cui infilarsi. La speranza della Juventus e di chi sta attorno ai bianconeri è proprio che tutto termini per il meglio. La dirigenza juventina proverà nei prossimi giorni a terminare in maniera positiva una sessione che può dire tantissimo anche in riferimento al futuro sportivo del club.