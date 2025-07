Simone Inzaghi è pronto a fare un grosso sgarbo all’Inter: il tecnico dell’Al-Hilal si prende l’obiettivo nerazzurro, offerta da 30 milioni.

Simone Inzaghi fa ormai parte del passato. L’Inter ha accettato di lasciar partire il proprio tecnico verso l’Arabia Saudita, sostituendolo con Cristian Chivu e cominciando così un nuovo capitolo. Una scelta che il tecnico piacentino ha reso pubblica dopo la batosta subita in finale di Champions League dal Paris Saint-Germain: lo 0-5 di Monaco è stata l’ultima gara da allenatore dell’Inter per Simone Inzaghi.

In quattro stagioni sono arrivate tante soddisfazioni: uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, a cui si aggiunge il rammarico per le due finali di Champions perse. Ora Inzaghi cercherà di portare il più in alto possibile l’Al-Hilal, con cui ha firmato un contratto biennale da 25 milioni di euro a stagione.

Per farlo il tecnico di Piacenza sta seriamente provando a portarsi dietro alcuni elementi che hanno fatto grande la sua Inter: nelle scorse settimane si era parlato di un tentativo (andato a vuoto) per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Ora, però, Inzaghi ha chiesto alla dirigenza dell’Al-Hilal di puntare con decisione su un giocatore che sta facendo benissimo al Mondiale per Club.

Inzaghi lo scippa all’Inter: offerta da 30 milioni

Si tratta di Richard Rios, 25enne centrocampista del Palmeiras e della Nazionale colombiana che sta attirando l’attenzione di molti top club europei. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur il club arabo avrebbe chiesto informazioni al Palmeiras sul talento di Vegachì.

Una mossa che ha messo in allarme l’Inter. I nerazzurri, infatti, seguono molto attentamente Richard Rios e lo considerano uno dei sostituti ideali di Hakan Calhanoglu, dato ormai per sicuro partente. Il classe 2000 ha sempre detto di essere molto attratto dalla Premier League e di pensare a un futuro trasferimento in Inghilterra. In questo momento, però, l’offerta più allettante è proprio quella dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, pronto a fare un grosso sgarbo alla sua ex squadra.

Il Palmeiras, dal canto suo, ha rinnovato il contratto del giocatore includendo una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Tuttavia il club brasiliano è disposto a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra molto più bassa, più o meno intorno ai 30 milioni di euro. Il Palmeiras ha già rifiutato un’offerta del West Ham, che si era spinto fino a 25 milioni di euro per il gioiello colombiano.