Davide Frattesi può lasciare l’Inter in caso di offerta ‘super’: con il denaro incassato i nerazzurri metterebbero a segno due nuovi colpi.

Il direttore sportivo Piero Ausilio è stato chiaro in più occasioni: Davide Frattesi è un giocatore troppo importante per l’Inter e non c’è nessuna possibilità che il club se ne privi. Una posizione totalmente condivisa anche dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu, che sa bene quanto può essere determinante l’ex Sassuolo anche in termini di gol e assist.

Il classe 1999 ha già ricevuto diverse offerte ma il club di Viale della Liberazione è stato irremovibile: tutte le proposte sono state rispedite al mittente. Tuttavia il calciomercato estivo riserva sempre qualche sorpresa, specialmente ora che si avvicina sempre più il ‘gong’ del 1 settembre.

In casa Inter qualche conticino è già stato fatto: se dovesse arrivare un’offerta ‘monstre’ per Frattesi quel denaro – tra i 40 e i 50 milioni di euro – verrebbe poi utilizzato per arrivare a Manu Kone. Negli ultimi giorni Marotta e Ausilio hanno manifestato un certo interesse per il centrocampista della Roma: i giallorossi non vorrebbero assolutamente cederlo ma di fronte a un’offerta da 45-50 milioni diventerebbe molto difficile trattenerlo.

Inter, via Frattesi: pronti due nuovi colpi

Ma non è tutto: dato che l’Inter aveva già messo in preventivo di spendere quella cifra per mettere a segno almeno un altro colpo, la cessione di Frattesi potrebbe aprire le porte non a uno, ma a ben due nuovi acquisti. Oltre a Koné, quindi, l’Inter potrebbe ravvivare la pista che porta ad Ademola Lookman.

La storia è ormai fin troppo nota: l’Atalanta ha rifiutato i 45 milioni complessivi offerti dai milanesi (42 di base fissa più 3 di bonus) e ha ribadito che è disposta a prendere in considerazione solo offerte dall’estero per l’attaccante nigeriano. Lookman, dal canto suo, non ha affatto gradito e lo ha fatto capire in ogni modo, sia sui social (togliendo il follow alla Dea) che in campo, evitando di presentarsi agli allenamenti.

Nelle scorse ore sembrava che il tira e molla fosse finito: Sky Sport ha infatti riferito che l’Inter avrebbe ormai deciso di rinunciare definitivamente all’attaccante della Dea. Le cose potrebbero però cambiare di nuovo se nei prossimi giorni dovesse arrivare una maxi offerta per Frattesi. Con la cessione del centrocampista romano (monitorato soprattutto dal Newcastle) la dirigenza nerazzurra si fionderebbe sia su Manu Koné che su Ademola Lookman.