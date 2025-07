Il destino dei due attaccanti potrebbe essere legato e non si tratta soltanto di una suggestione di mercato: il piano della Juventus per Vlahovic

Intanto c’è David. La Juventus ha deciso di non aspettare oltre ed ha portato a casa l’attaccante canadese. Una necessità visto che, al momento, la rosa di Tudor per il prossimo anno non dispone neanche di un bomber utilizzabile. Non è più bianconero, infatti, Kolo Muani, mentre Dusan Vlahovic – nonostante il contratto per un altro anno – difficilmente resterà ancora a Torino.

La questione relativa al futuro del serbo è particolarmente intricata e verrà decisa nelle prossime settimane. Il nodo è sempre lo stesso con quell’ingaggio arrivato ad oltre 10 milioni che non rientra nei parametri della società. Ecco perché la Juventus sarebbe pronta a prolungare il contratto di Vlahovic, rivedendo al ribasso lo stipendio, un’idea contro la quale però il calciatore ha fatto muro. Il serbo è pronto anche a stare un anno in tribuna, per poi scegliere la sua prossima squadra, ma intanto le parti lavorano affinché dallo scontro si passi ad un accordo.

E qualcosa negli ultimi giorni si sta muovendo e nei prossimi potrebbe arrivare a compimento. I contatti tra le parti sono continui, alla ricerca di una soluzione che finora appare decisamente lontana. Qualcosa però all’orizzonte sembra intravedersi e sarebbe la classica soluzione di compromesso, un accordo ponte per evitare il muro contro muro.

Vlahovic come Osimhen, la Juventus traccia il nuovo piano

Le ultime indiscrezioni, infatti, raccontano dell’idea a cui starebbe lavorando la Juventus. Un’idea che tira in ballo anche Osimhen: come il serbo, anche il nigeriano lo scorso anno ha vissuto una situazione analoga con il Napoli.

Una situazione che si è protratta anche oltre la chiusura del calciomercato e si è risolta soltanto quando il nigeriano ha accettato un rinnovo ponte per poter andare poi in prestito al Galatasaray, rimandando la discussione di un anno, come poi sta accadendo. Come è successo tra Osimhen e il Napoli, potrebbe finire anche per Dusan Vlahovic e la Juventus. Il serbo firmerebbe un prolungamento di un anno per poter essere poi ceduto in prestito ad uno dei club interessati.

In questo modo si guadagnerebbe tempo con la società e il calciatore che avrebbero un anno di tempo per provare a trovare una soluzione che soddisfi tutti. Quella del rinnovo ponte è un’idea da tenere in considerazione, sempre che nelle prossime ore non arrivi l’ennesimo colpo di scena.