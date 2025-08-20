Inter e Napoli, la svendita totale riguarda direttamente nerazzurri e partenopei: ecco di cosa si tratta nello specifico.

Inter e Napoli sono sicuramente fra i club più attivi n assoluto al momento sul mercato in entrata e in uscita. Nerazzurri e partenopei stanno lavorando duramente per consegnare ai rispettivi allenatori le rose migliori possibili e immaginabili.

Questo perché chiaramente, oltre alle due squadre che se la sono vista direttamente per lo scudetto l’anno scorso, anche club come Milan e Juventus hanno lavorato duramente sul mercato per cercare di rinforzare le squadre da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri e Igor Tudor.

Detto questo, all’interno di questo articolo parleremo di quella che possiamo considerare una vera e propria svendita che permane la bellezza di nove calciatori. In un certo senso, se vogliamo, sono coinvolte anche Inter e Napoli: scopriamo di più in merito a questa interessante e non poco rilevante notizia.

La svendita totale che coinvolge Inter e Napoli: i dettagli

Il club protagonista di queste straordinarie e potenziali uscite è il Chelsea, che pare intenzionato a dare via la bellezza di ben nove calciatori. Questo per ridurre la rosa a disposizione dell’allenatore Maresca, specialmente con l’obiettivo di cedere per sempre gli esuberi. In questo senso, a meno di due settimane dal termine del calciomercato estivo, sono davvero tanti i giocatori del club londinese alla ricerca di una nuova destinazione. Fra di loro, due giocatori che piacciono tanto anche a Inter e Napoli: Sterling e Nkunku. Oltre a loro due, possiamo contare anche:

Nicolas Jackson;

Renato Veiga;

Axel Disasi;

Carney Chukwuemeka;

Ben Chilwell;

Tyrique George;

Aaron Anselmino.

Questi sono indubbiamente i giocatori considerati fuori dal progetto Chelsea, con quest’ultimo club che starebbe cercando una sistemazione a titolo definitivo per loro, ma anche temporaneo (liberandosi così momentaneamente di molti ingaggi pesanti). L’obiettivo è chiaramente quello di incassare un sacco di soldi, più di 350 milioni di euro. Questa cifra permetterebbe ai Blues di mettere i conti a posto entro il 1° settembre 2025, quando il mercato volgerà al termine.

Possiamo considerarla quasi una svendita che ha l’obiettivo di incassare più soldi possibili e affondare gli ultimi colpi, che nelle idee della dirigenza sono rappresentati da Xavi Simons e Alejandro Garnacho. In particolar modo quest’ultimo, è uno dei calciatori più apprezzati in assoluto dall’allenatore Enzo Maresca, quindi il suo arrivo si può considerare quasi una priorità. Staremo a vedere, comunque, come si concluderà effettivamente questa storia.