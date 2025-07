Arrivano accuse davvero gravi da parte di un calciatore nelle ultime ore, quanto ha detto è davvero scioccante.

Quando sentiamo parlare di doping, è inevitabile che iniziamo fortemente a preoccuparci. Malgrado i controlli siano sempre più stringenti e i comportamento degli sportivi sempre più esemplare, purtroppo ancora oggi accadono vicende che come minimo fanno veramente preoccupare e scaldano in negativo l’opinione pubblica.

Nel calcio, comunque, specialmente nel ventunesimo secol oquesto genere di situazioni allarmanti pare che non si verifichino mai, o quasi. Già, perché la denuncia partita sui social media da parte di un calciatore è quantomeno preoccupante, se non addirittura spaventosa.

Nelle prossime righe cercheremo di comprendere meglio cosa sia effettivamente successo, anche soltanto perché è certamente utile arrivare a riflettere su quanto potrebbe essere davvero accaduto al protagonista di questa storia.

Dichiarazioni shock: mondo del calcio spiazzato

Allan Saint-Maximin, ospite dello streamer Zack Nani, ha accusato pensatemente il Fenerbahce, club con cui ha militato nella stagione 2024/25. Secondo quanto riportato anche da L’Equipe, l’ex Nizza ha criticato la squadra allenata da José Mourinho, raccontando il motivo che lo ha portato a lasciare il club. Secondo quanto detto da lui, “il club voleva persione doparmi, per farvi capire quanto fosse grave la situazione. Sono cose che la gente non sa. Non parli solamente perché ti minacciano dietro le quinte. Questo va oltre il calcio”.

L’attaccante 28enne ha cercato di spiegarsi meglio su X (ex Twitter): “Vedo che le cose stanno prendendo una piega diversa, quindi chiarirò quello che ho detto. Stavo parlando di quelle persone del club che sono pronte a tutto. Nel mio caso, quando ero malato, mi è stato praticamente somminsitrato un trattamento considerato doping, non so perché questa equipe di medici abbia fatto una cosa del genere”. Accuse gravissime e pesanti, che hanno portato il Fenerbahce a rispondere sempre sul social media di proprietà di Elon Musk. Il club turco ha precisato di aver seguito con sgomento le recenti dichiarazioni rilasciate da Allan Saint-Maximin, che ha giocato nel 2024/25 per il club.

A detta della società, sono stati distorti i fatti relativi alle cure mediche ricevute a seguito di un problema di salute, e così – sempre secondo questa squadra – il giocatore ha tentato di fuorviare l’opinione pubblica e danneggiare la reputazione del club. E così, il fenerbahce ha deciso che “eserciteremo tutti i nostri diritti legali contro queste dichiarazioni fuorvianti e contro qualsiasi tentativo di danneggiare la reputazione della nostra istituzione”.