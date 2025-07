Nel momento più delicato dell’estate interista, arriva una dichiarazione nei confronti Cristian Chivu che gela l’ambiente dell’Inter

Un battesimo di fuoco per Cristian Chivu all’Inter. Il nuovo tecnico è subentrato alla guida tecnica dell’Inter in uno dei momenti più complessi degli ultimi anni: dall’addio di Simone Inzaghi, agli strascichi della finale di Champions League, fino all’eliminazione agli ottavi di finale nel Mondiale per Club, l’ex tecnico del Parma si è dovuto far carico di una situazione più che complicata, soprattutto sul fronte umorale dell’ambiente e dello stesso organico.

Come se non bastasse, le tensioni interne sono esplose definitivamente dopo le dichiarazioni di Lautaro Martínez al termine del match contro la Fluminense, che hanno scatenato la reazione dei diretti interessati. “Il discorso era riferito a Calhanoglu“, ha chiarito lo stesso Marotta, confermando il bersaglio delle parole del capitano nerazzurro.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato anche Pavard, finito nel mirino delle polemiche per una foto pubblicata sui social che lo ritrae al termine di una partita di padel. Un dettaglio non da poco, considerando che il difensore aveva lasciato gli Stati Uniti dopo la gara contro il River Plate a causa di un problema fisico che, almeno in teoria, avrebbe dovuto limitarlo anche in altre attività sportive.

Un periodo turbolento che i tifosi sperano si risolva in fretta. In questo contesto, Chivu non ha fatto un passo indietro, anzi, si è assunto pienamente la responsabilità del suo ruolo, scegliendo quella che ha ritenuto la via più efficace in momenti così delicati: il dialogo.

È stata sua l’iniziativa di convocare una riunione con l’intera squadra, per affrontare apertamente le tensioni sorte, soprattutto dopo le dichiarazioni del Capitano. Una scelta accolta con favore dalla dirigenza, che si è sentita rassicurata nel constatare di aver affidato la guida tecnica a un uomo che conosce a fondo le dinamiche dello spogliatoio.

L’annuncio di Mourinho spiazza i tifosi dell’Inter: “Chivu? Spero non vinca…”

Proprio delle qualità di Chivu ha parlato un uomo che conosce molto bene sia l’Inter che il tecnico rumeno: José Mourinho. Presente a Silverstone, lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il suo pensiero sul nuovo corso nerazzurro guidato da Cristian Chivu, uno dei protagonisti del celebre Triplete interista proprio sotto la sua guida.

“Chivu è uno dei miei bambini. Ha imparato dalla mia esperienza, ma una cosa è essere un grande giocatore, un’altra è diventare un grande allenatore. Spero che vada bene: ha coraggio e personalità. Però mi auguro che non vinca il Triplete: può anche vincere Champions, campionato e Coppa Italia… ma non tutte insieme!” – ha dichiarato il tecnico del Fenerbahçe.

Con la solita ironia che lo contraddistingue, Mourinho ha rivendicato i suoi storici successi alla guida dell’Inter, augurando a Chivu il meglio, ma scherzando sull’unicità del Triplete che porta ancora la firma del tecnico portoghese.