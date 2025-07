Una delle icone del calcio italiano rivela la sua battaglia: l’annuncio social del bomber scuote tifosi e colleghi

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio e toccato profondamente il cuore dei tifosi. Igor Protti, ex attaccante e autentica bandiera del Livorno, oltre che volto noto delle tifoserie di Bari, Lazio e Napoli, ha annunciato su Instagram di essere gravemente malato. Il messaggio è arrivato nei giorni scorsi, accompagnato da una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale.

Con 240 gol in carriera, Igor Protti è stato uno degli attaccanti più prolifici del calcio italiano. Celebre per la sua grinta, il suo attaccamento alla maglia e il rapporto indissolubile con la piazza di Livorno, per cui è diventato poi Direttore Sportivo. Nonostante il legame con i livornesi, Protti ha saputo conquistare anche le tifoserie di Bari, Lazio e Napoli, club di cui ha vestito la maglia.

Non solo gol e prestazioni: Protti è sempre stato considerato un simbolo di correttezza, dedizione e umanità. Oggi, più che mai, il mondo del calcio si stringe attorno a lui, pronto a sostenerlo in questa nuova e difficile battaglia.

Il triste annuncio dell’ex bomber Igor Protti: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“, scrive Protti, 57 anni, con la lucidità e il coraggio che hanno sempre contraddistinto la sua carriera, dentro e fuori dal campo. L’ex “Zar” del Livorno ha rivelato di aver già subito un primo intervento chirurgico e di essere in attesa di iniziare un ciclo di cure: “La prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese.”

Parole che raccontano la lotta, ma anche una straordinaria determinazione. Protti affronta la malattia come una delle tante sfide vissute sui campi di Serie A e B: “È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre.”

Nel lungo post, Protti ha voluto ringraziare la sua famiglia e l’equipe medica che lo sta seguendo, chiedendo anche comprensione per le sue eventuali assenze dai social e dalle comunicazioni dirette: “Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio.”

Il messaggio si è rapidamente diffuso tra i tifosi e sui social, raccogliendo affetto, incoraggiamenti e messaggi di solidarietà da parte di ex compagni, club e appassionati di calcio di ogni fede.