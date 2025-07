Una mossa inattesa dell’Inter apre nuovi scenari sul mercato del Milan: una situazione che potrebbe sorride ai rossoneri

A quindici anni di distanza dalla sua prima esperienza come allenatore del Milan, Massimiliano Allegri è ufficialmente tornato a guidare la panchina rossonera. La sua presentazione, tenutasi ieri in conferenza stampa, ha segnato l’inizio del suo secondo capitolo alla guida del club. Il compito principale? Ridare entusiasmo e fiducia a una squadra e, soprattutto, a un ambiente profondamente deluso da una stagione al di sotto delle aspettative. E il primo campo su cui operare è senza dubbio quello del calciomercato.

Con l’arrivo del primo acquisto della nuova era rossonera, Samuele Ricci, il Milan continua la rivoluzione puntando ancora sul centrocampo. La partenza di Reijnders verso il Manchester City, insieme a Bennacer, Adli e Pobega, esclusi dal progetto di Allegri, rende il reparto mediano tutto da riorganizzare. Secondo le ultime voci di mercato, il Milan avrebbe sondato un nuovo obiettivo per il reparto: Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Club Bruges.

Con appena un anno di esperienza nella Jupiler League e in Champions League, il classe 2002 potrebbe rivelarsi una vera scommessa per il club di Milanello, che ha messo sul tavolo un’offerta da 37 milioni di euro, bonus inclusi, per il cartellino del centrocampista.

Jashari rappresenterebbe la cessione più redditizia nella storia del Bruges e l’acquisto più costoso del Milan dall’inizio dell’era RedBird. Nonostante non sia un dettaglio da poco, Allegri ha puntato con decisione sul talento svizzero, affidandogli le chiavi del centrocampo rossonero, sia per il presente che per il futuro, e la società non può che assecondare le richieste del nuovo tecnico – considerando anche la futuribilità del giovane.

Da tempo è chiaro il desiderio di Ardon Jashari: il giovane centrocampista vuole trasferirsi al Milan il prima possibile. E la sua partenza potrebbe dipendere da una mossa di mercato della storica rivela del Milan: l’Inter.

Jashari al Milan, l’Inter sblocca tutto: il colpo arriva grazie a Marotta

Con la partenza di Jashari direzione Milan, il Bruges è chiamato a trovare un sostituto e avrebbe individuato in Aleksandar Stankovic, talento cresciuto nel vivaio dell’Inter, il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. Una mossa che andrebbe ad agevolare la trattativa dei rossoneri.

L’intesa tra Inter e Club Bruges dovrebbe prevedere il trasferimento definitivo di Stankovic per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, con l’Inter che si riserverà un diritto di recompra. La definizione completa dell’accordo avverrà nella prossima settimana, durante un incontro programmato tra le parti.

Stankovic, prodotto del settore giovanile dell’Inter, a differenza del padre Dejan, si adatta più al ruolo di regista, capace di giocare sia come mediano davanti alla difesa sia come mezzala, ruolo quest’ultimo simile a quello di Jashari. Il ragazzo, destro naturale e dotato di buona fisicità, è stato più volte convocato in prima squadra senza però mai debuttare ufficialmente. Lo scorso anno ha acquisito esperienza in Svizzera, giocando con il Lucerna, dove ha totalizzato 34 presenze e segnato 3 reti.