Sono giorni di grandi novità in casa Inter, soprattutto grazie all ostraordinari oaffare che sembra a un passo dal prendere vita.

L’Inter si prepara a una stagione calcistica a dir poco importante e rilevante sotto tutti i punti di vista. Facciamo riferimento non solo al mercato che i nerazzurri sono chiamati a fare se vogliono rimanere al vertice della Serie A e della Champions League, ma non solo.

Una squadra di calcio, in effetti, per esistere e fare effettivamente la differenza deve essere capace anche di attirare sponsor, investitori e anche di appassionare quegli stessi tifosi che tendenzialmente non la abbandonano mai e che, obiettivamente, sono più contenti di andare allo stadio per spingere il club che tifano mentre cerca di conquistare risultati assolutamente straordinari.

Ecco perché l’ultima notizia può soltanto che fare felici i sostenitori del club milanese. Sembra che i nerazzurri stiano lavorando per chiduere quello che è considerabile assolutamente un affare incredibile da 120 milioni di euro.

Inter, che affare: davvero incredibile

L’Inter continua ad avere un rapporto splendido di collaborazione continua con la Nike, facciamo in questo caso riferimento a una visita da parte dei vertici dello sponsor tecnico dei nerazzurri all’Inter stessa. Il contratto attualmente in vigore ha validità per almeno altri sei anni con 120 milioni di euro da considerare già inseriti all’interno delle casse del club. Dopotutto, la presenza negli Stati Uniti della squadra per il Mondiale per Club è stata fondamentale anche per consolidare la partnership fra le parti.

E infatti, nei giorni scorsi l’Inter ha fatto vistita alla sede princiaple di Nike attraverso una sua delegazione. Non potevano mancare Giuseppe Marotta e Giorgio Ricci, senza contare la presenza di Yann Bisseck, Nicola Zalewski e Francesco Pio Esposito. In rappresentanza di Nike, non è mancato il Presidente e CEO Elliott Hill e anche una grossa rappresentanza dei vertici dell’azienda. La collaborazione in questione dura dal 1998, e il prossimo contratto scadrà nel 2031.

Ricordiamo che l’introito fisso è di 20 milioni di euro a stagione di parte fissa, che possono salire fino a 30 milioni con i bonus legati al rendimento della squadra. Davvero moltissimi soldi per i nerazzurri, che possono aiutare ad accrescere le casse del club vicecampione d’Italia in vista delle stagioni che verranno. Non si tratterà di calcio giocato, ma anche questi elementi sono fondamentali per una squadra di calcio che desidera fare la differenza sotto tutti i punti di vista.