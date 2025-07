Un nuovo asse tra Torino e Milano agita il mercato estivo: con l’addio di Thuram, l’Inter valuta una nuova pedina per l’attacco

Dusan Vlahovic è il nodo più intricato per il mercato della Juventus. A un anno dalla scadenza del contratto, il serbo e la Vecchia Signora non hanno trovato un accordo per il rinnovo: la richiesta di mantenere l’attuale ingaggio, rifiutando la possibilità di abbassare lo stipendio, ha portato le due parti ai ferri corti.

La situazione economico-finanziaria legata all’attaccante sta diventando estremamente pesante per la Juventus, che dovrà fare i conti con circa 42 milioni di euro tra stipendio lordo e ammortamento del cartellino nei prossimi dodici mesi solo per l’attaccante. Una cifra che, oltre a pesare sul bilancio, rischia di essere a fondo perduto, considerando che il contratto con il numero 9 scadrà il 30 giugno 2026, con una forte possibilità che il giocatore si liberi a parametro zero.

Con questa prospettiva, Vlahovic potrà già da gennaio decidere liberamente la sua prossima destinazione, senza alcuna intesa con la Juventus. La volontà del serbo resta quella di rimanere a Torino da separato in casa – a costi elevatissimi per le casse bianconere – anche alla luce della concorrenza nel reparto offensivo: con l’arrivo di Jonathan David e l’eventuale permanenza di Kolo Muani, il serbo non sarebbe più una pedina imprescindibile. Anzi, rischierebbe di diventare un peso, non solo economico, ma anche tecnico.

La scelta di restare a scadenza la dice lunga su Vlahovic: l’attaccante non ha intenzione di cedere alle richieste della società torinese, preferendo seguire la propria linea.

La soluzione? Una cessione già in estate. La dirigenza bianconera valuta il cartellino del classe 2000 tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tuttavia, l’elevato ingaggio richiesto rappresenta un ostacolo per molte pretendenti. Finora, i club interessati si sono limitati a semplici sondaggi esplorativi: Fenerbahçe, Galatasaray e alcune squadre arabe si sono fatti avanti, ma al momento non sono arrivate offerte concrete.

La volontà di Dusan resta quella di restare in Europa, nel calcio che conta, sognando la Premier League o almeno un club che disputerà la prossima Champions League. Un sogno che, ad oggi, si scontra con la realtà: nessuna proposta concreta sul tavolo, e le richieste economiche sembrano scoraggiare i potenziali acquirenti.

Inter, incognita Thuram: Vlahovic possibile erede in attacco

In questo scenario, in cui l’attaccante rischia di lasciare la Juventus a parametro zero, si insinua una suggestione da fantamercato: la possibilità che Vlahovic possa restare in Italia, ingaggiato da una big di Serie A.

Sebbene rimanga solo un’ipotesi, le due milanesi potrebbero valutare l’idea Vlahovic. Con il Milan di Allegri – che conosce bene il centravanti di Belgrado, avendolo allenato a Torino – anche l’Inter potrebbe inserirsi come estimatrice del 25enne.

Diversi tifosi interisti hanno già mostrato interesse per questa nuova suggestione di mercato, nata a seguito dell’ipotesi di un addio di Marcus Thuram, su cui anche la Juventus ha recentemente mostrato interesse con un sondaggio esplorativo. Con la Juventus decisa a lasciar partire Vlahovic e con una valutazione intorno ai 25 milioni, l’Inter potrebbe seriamente riflettere sulla possibilità di affiancare un nuovo numero 9 a Lautaro Martínez per completare il reparto offensivo.