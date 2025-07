Marotta è già pronto in caso di addio di Dumfries: si profila un nuovo scontro tra Inter e Juventus, decisione presa.

La clausola rescissoria per acquistare Marcus Thuram a 85 milioni di euro senza trattare con l’Inter è scaduta da un paio di giorni ed è senz’altro una buona notizia per tutti i tifosi interisti. Nonostante il recente ‘like’ dell’attaccante francese alla risposta di Calhanoglu a Lautaro Martinez sono in tanti a sperare in una permanenza all’Inter dell’ex Borussia Moenchengladbach, capace finora di realizzare 33 reti in 96 presenze con la maglia nerazzurra.

Tuttavia c’è ora un’altra clausola che non fa dormire sonni tranquilli ai fan della Beneamata. Si tratta di quella inserita lo scorso autunno nel contratto di Denzel Dumfries, valida solo per i club esteri. L’olandese, senza dubbio uno dei migliori giocatori nerazzurri della passata stagione, può lasciare l’Inter per soli 25 milioni di euro da versare in un’unica rata.

Fino a pochi giorni fa si pensava che la clausola di Dumfries rimanesse in vigore solo fino alla metà di luglio. A quanto pare non è così: l’ex PSV, Heerenveen e Sparta Rotterdam può essere acquistato con la clausola da 25 milioni fino a fine mese. Si allungano quindi i tempi e questo aspetto non consente ovviamente all’Inter di stare serena: sono tanti i club intenzionati a non farsi scappare un’occasione ghiotta.

Dumfries, pagano la clausola: l’Inter ha il piano B, scontro con la Juve

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. In caso di addio di Dumfries, infatti, il numero uno nerazzurro ha già messo nel mirino il sostituto ideale dell’olandese. Il profilo in questione è quello di Dodò, esterno della Fiorentina che non sembra voler rinnovare il proprio contratto con il club viola.

Il contratto del brasiliano con il club del presidente Rocco Commisso scade nel 2027. Di recente è arrivata dalla Fiorentina una proposta per il prolungamento dell’intesa ma il giocatore, infastidito per averla ricevuta così tardi, l’ha rispedita al mittente. L’impressione è che dietro questo rifiuto ci siano proprio i corteggiamenti da parte dell’Inter.

I nerazzurri devono però fare molta attenzione: su Dodò è infatti piombata anche la Juventus, alla ricerca di un esterno di qualità che possa prendere il posto del partente Weah. Marotta sembra però in vantaggio: stando alle indiscrezioni, infatti, sembra che l’ex Shakhtar Donetsk abbia promesso al compianto Joe Barone che non avrebbe mai vestito la maglia bianconera in caso di addio alla Fiorentina. I viola lo valutano 25 milioni di euro: una cifra che l’Inter vuole provare ad abbassare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.