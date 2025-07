Le parole di Lautaro Martinez a DAZN dopo l’uscita dal Mondiale per Club hanno scatenato un caos: l’Inter si spacca.

La sconfitta rimediata agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense è un’altra brutta botta per l’Inter. In poco più di due mesi i nerazzurri hanno visto sfumare tutti i possibili traguardi: dalla Coppa Italia al campionato, fino ad arrivare alla batosta subita in finale di Champions League dal PSG e ora il ko negli USA.

L’umore in casa Inter non è ovviamente dei migliori e lo si può capire anche dalle parole pronunciate da Lautaro Martinez dopo lo 0-2 di Orlando contro i brasiliani. Il capitano dell’Inter è stato molto duro ai microfoni di DAZN: “Ci abbiamo messo il cuore, io per primo, ad ogni allenamento. Mi dispiace tanto, non voglio perdere. Mi dispiace per il gruppo. Però c’è una cosa che voglio dire: qua bisogna volerci stare, capito? Qua stiamo lottando per degli obiettivi quindi il messaggio è chiaro: chi vuole stare con noi sta, chi non vuole deve andare via“.

Più che parole delle vere e proprie bordate: ma a chi si riferiva Lautaro Martinez? Tutti hanno pensato subito a Hakan Calhanoglu, rientrato in Italia a causa dell’infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo nel Mondiale per Club: il centrocampista turco è pronto a lasciare l’Inter dopo quattro stagioni (si parla di accordo con il Galatasaray). Anche Marotta, sempre ai microfoni di DAZN, ha detto che forse il ‘Toro’ si riferiva all’ex rossonero, aggiungendo che però è una situazione che si risolverà presto.

Lautaro rompe l’Inter: non solo Calhanoglu, ecco chi può andare via

Il presidente dell’Inter ha poi affermato che nessun altro giocatore dell’Inter ha chiesto di andare via, almeno per ora. Ma è davvero così? L’impressione è che lo sfogo di Lautaro non abbia avuto Calhanoglu come unico destinatario: probabilmente il capitano della Beneamata ha percepito qualcos’altro, sia in campo che nello spogliatoio, e ha voluto farlo presente.

La squadra vista in campo al Mondiale per Club ha probabilmente bisogno di alcuni cambiamenti per rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Oltre a Calhanoglu potrebbero quindi salutare anche altre pedine che in questi anni hanno avuto un ruolo importante nei successi dell’Inter: da Acerbi a Frattesi, passando per Mkhitaryan e Dimarco, in tanti sono corteggiati da altri club (soprattutto all’estero) e potrebbero decidere di scegliere altre strade.

Nel frattempo su Instagram è arrivata la secca risposta di Calhanoglu a Lautaro. Il centrocampista turco ha detto che le parole del capitano “non uniscono, ma dividono“, precisando che il rispetto non può essere a senso unico: “Non ho mai tradito questa maglia. Non ho mai detto di non essere felice all’Inter. In passato ho ricevuto offerte, anche molto importanti, ma ho scelto di restare. Perché so cosa rappresenta questa maglia. E pensavo che le mie scelte parlassero da sole“.