La Juventus potrebbe avere l’affare perfetto per affrontare la prossima stagione. Lui è la grande sorpresa, ora bisogna solo muoversi con la spesa.

Dopo un inizio stagione non proprio eccezionale, la Juventus di Igor Tudor è riuscita comunque a centrare il risultato minimo stagionale per ripartire da qui l’anno prossimo. Il quarto posto finale assicura al team bianconero la presenza in Champions League che è una prerogativa imprescindibile per soddisfare i tifosi ma soprattutto per attirare giocatori di livello l’anno successivo.

Il fatto che sia stato confermato anche per il 2026 permette a Mister Tudor di preparare il team al meglio, basandosi già sui risultati ottenuti lo scorso anno. In rosa, verranno confermati dei nomi mentre altri saranno probabilmente accantonati in favore di nuovi innesti. E parlando di sorprese, c’è un giocatore su cui l’allenatore croato potrebbe già pensare di puntare.

Tra i giocatori che hanno convinto maggiormente Tudor, anche secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un certo attaccante portoghese che potrebbe ora passare in via definitiva alla squadra torinese, dopo aver giocato in prestito lo scorso anno. Il calciatore in questione sta performando bene, restano solo da chiarire gli ultimi dettagli.

Riscatto Conceicao, si può fare!

Lo scorso anno, la squadra bianconera ha preso in prestito oneroso Francisco Fernandes da Conceicao talento portoghese classe 2002. Il giocatore di Coimbra che dal Porto è arrivato alla Juventus per 7 milioni di euro ha segnato 5 reti in 27 presenze alla squadra portoghese mentre alla Juve ha fatto 3 reti in 26 partite in una singola stagione.

Durante il Mondiale per Club, contro l’Al Ain il giocatore lusitano ha già lasciato il segno due volte, una doppietta importante che potrebbe aggiungersi ai tanti lati positivi di un eventuale rinnovo del calciatore con il team italiano. Stando al cronista Gianni Balzarini, Igor Tudor crede molto in questa promessa: “Lui ha sempre detto che Conceição è un ragazzo molto intelligente, che ha tanta voglia di imparare e tanto spirito di sacrificio in tutti gli allenamenti. Perché l’ha tenuto? Proprio perché l’ha trasformato, cioè ha visto in lui la possibilità di ampliare il suo bagaglio tattico e tecnico”, la sua analisi.

L’ostacolo da superare potrebbe essere la cifra di 30 milioni di euro della clausola che il Porto vorrebbe per un eventuale acquisto del giocatore. La Juventus non è certo un team senza tale disponibilità economica tuttavia, trattative come queste vanno comunque seguite con attenzione. Vedremo se il coach croato riuscirà a convincere la società a tenerlo. Dopo tutto le premesse sono buone.