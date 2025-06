Il Napoli non vuole fermarsi dopo de Bruyne e Marianucci: si sta per chiudere anche il terzo colpo, l’indiscrezione di Fabrizio Romano

Non basta de Bruyne, non ci si può certo accontentare di Marianucci: il Napoli ha l’intenzione di fare un mercato pirotecnico ed allora i colpi non finiranno ai primi due ufficializzati. Qualità, esperienza e freschezza: il belga e l’ex Empoli garantiranno un mix di caratteristica alla rosa di Conte che però ha già messo in chiaro le sue idee con Aurelio De Laurentiis.

Affrontare la Champions non è una passeggiata e serve una rosa lunga, con due calciatori in ogni ruolo: ecco perché Manna sta già lavorando in maniera intensa e presto potrebbe regalare il terzo rinforzo all’allenatore campione d’Italia. Un acquisto per certi versi sorprendente perché va a creare competizione in un ruolo decisamente particolare: quello di portiere.

Già, Alex Meret è pronto a rinnovare il suo contratto – in scadenza il 30 giugno – con gli azzurri. Un rinnovo meritato per l’estremo difensore che ha messo anche la sua firma sullo scudetto con diverse parate decisive. Meret, ma non solo: il Napoli è vicino all’accordo con il Torino per Milinkovic-Savic, portiere serbo di 28 anni, legato al club granata da un contratto fino al 2026 con opzione a favore della società per un ulteriore anno.

Il Napoli stringe per Milinkovic-Savic: le basi della trattativa

Dell’interesse del Napoli per Milinkovic-Savic parla anche Fabrizio Romano che racconta di una trattativa avviata con una possibile offerta da 18 milioni di euro. Questa la cifra che potrebbe bastare per portare in azzurro il portiere serbo all’interno di una operazione che potrebbe allargarsi però anche ad altri giocatori.

Se Conte vuole Milinkovic-Savic, Marco Baroni (nuovo allenatore del Torino) vorrebbe riabbracciare Cyril Ngonge, avuto già al Verona: i granata stanno trattando l’esterno belga che con Conte ha trovato pochissimo spazio. I due affari potrebbero essere legati in modo da abbassare l’esborso cash da parte del Napoli per arrivare all’estremo difensore serbo.

Dovesse andare in porto l’affare, toccherà poi a Conte gestire la concorrenza anche tra i pali: Alex Meret non ha mai riscosso particolare apprezzamenti nell’ambiente partenopeo, pronto a subissarlo di critiche alla prima incertezza. Certo il friulano è titolare ormai da qualche anno e non avrà particolare piacere a trovarsi alle spalle un compagno in grado di insidiargli il posto. Ma è la nuova regola di Conte: due giocatori di pari livello in ogni ruolo, la ricetta per provare a vincere ancora.