Antonio Conte ha finalmente trovato il degno sostituto di Kvara, con De Laurentiis pronto a liberare 40 milioni pur di accontentare il tecnico pugliese. Addio alla Juve…

Il campionato di Serie A è ormai alle porte e il margine per intervenire sul mercato si restringe. Il Napoli, reduce da una campagna acquisti che ha già soddisfatto gran parte delle richieste di Antonio Conte, si trova ora a un passo dal completare l’organico con gli ultimi ritocchi. Un paio di innesti mirati, soprattutto in avanti, potrebbero fare la differenza in una stagione che vede gli azzurri obbligati a riconfermarsi in campionato e a recitare un ruolo da protagonisti in Europa. Dall’altra parte, la Juventus continua a inseguire colpi importanti, ma il mercato bianconero non decolla. La buona prestazione nell’amichevole contro il Borussia Dortmund ha mostrato progressi sotto il profilo dell’organizzazione, ma ha anche evidenziato una frattura ormai evidente tra Dusan Vlahovic e la dirigenza. Le voci di un possibile addio restano, e la sensazione è che finché non arriveranno offerte concrete per gli esuberi, i bianconeri resteranno bloccati.

Igor Tudor ha chiesto almeno quattro rinforzi per rendere competitiva la squadra, ma il tempo stringe. Ed è proprio qui che i destini di Napoli e Juventus rischiano di incrociarsi in modo diretto. Sul taccuino di entrambe le società c’è un profilo offensivo di alto livello, uno di quelli che può cambiare il volto del reparto avanzato. Eppure, l’inerzia del mercato bianconero potrebbe favorire la concorrenza, lasciando a Conte e De Laurentiis l’occasione di piazzare un colpo pesante.

Garnacho spinge Adeyemi verso Napoli: Juve a un passo dalla beffa

L’elemento di svolta in questa vicenda arriva dall’estero, e più precisamente da Manchester. Alejandro Garnacho, esterno del Manchester United, è infatti molto vicino al trasferimento al Borussia Dortmund. Un’operazione che, se andasse in porto, libererebbe di fatto Karim Adeyemi dal club tedesco. L’attaccante tedesco è da tempo un obiettivo dichiarato della Juventus, ma lo stallo sul fronte delle uscite sta complicando ogni trattativa. Senza la possibilità di monetizzare dalla cessione di elementi fuori dal progetto, i bianconeri non hanno margini per affondare il colpo. Nel frattempo, il Napoli si è mosso con decisione, sfruttando i contatti già avviati a gennaio e fiutando l’occasione di strappare un talento di primo piano al mercato europeo.

In inverno Adeyemi rispedì l’offerta al mittente, oggi tutto è cambiato. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante: 40 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. Una cifra che testimonia la volontà degli azzurri di alzare ulteriormente il livello tecnico della rosa, garantendo a Conte un’arma in più per il reparto offensivo. Se l’operazione si concretizzasse, sarebbe un doppio smacco per la Juventus: perdere un obiettivo strategico e, allo stesso tempo, vedere una diretta concorrente rafforzarsi in maniera significativa. La sensazione è che la partita si deciderà nelle prossime ore, con il Napoli in pole e i bianconeri costretti a inseguire.