Gasperini sembra deciso a sconvolgere il mercato della Serie A, oltre a quello della Roma, con un affare da 90 milioni che ha spiazzato persino la dirigenza giallorossa.

La Roma è pronta a vivere un agosto di fuoco. Dopo aver accolto in rosa Wesley e El Ayanoui, rinforzi utili per aumentare le rotazioni e dare respiro al gioco giallorosso, Gian Piero Gasperini non sembra intenzionato ad accontentarsi. L’ex tecnico dell’Atalanta, noto per la sua precisione e per l’attenzione maniacale alla costruzione della squadra, continua a chiedere un ulteriore sforzo sul mercato. Il nodo principale riguarda la corsia esterna, dove serve un giocatore capace di garantire qualità, imprevedibilità e continuità. Con l’avvio del campionato fissato tra appena dodici giorni, la preoccupazione cresce. In casa giallorossa, l’obiettivo è quello di consegnare a Gasperini un interprete in grado di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e incidere anche in zona gol.

Il tecnico sa bene che in Serie A, così come in Europa, per fare la differenza non basta un impianto di gioco solido: servono interpreti di alto livello nelle zone chiave del campo. La strategia della Roma è quindi chiara: puntare su un profilo di primo piano, magari strappandolo alla concorrenza diretta. Non a caso, nelle ultime ore, dalle parti di Trigoria è filtrata la volontà di provare a beffare la Juventus su un nome già monitorato dai bianconeri. L’idea è di piazzare un colpo che possa scuotere l’ambiente, dare un segnale forte alla tifoseria e, soprattutto, completare il mosaico tattico disegnato dal nuovo allenatore.

Sancho, la Roma prova il sorpasso sulla Juventus

Secondo quanto riportato da Marco Giordano su X, la Roma avrebbe acceso i riflettori su Jadon Sancho, esterno offensivo di proprietà del Manchester United. La trattativa con la Juventus sarebbe ormai tramontata, complice il mancato addio di Nico Gonzalez, e i giallorossi si sarebbero inseriti con decisione. L’operazione, tuttavia, non è di quelle semplici. Si parla di un affare complessivo tra cartellino e ingaggio lordo che potrebbe arrivare a toccare quota 80-90 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto considerando che la proprietà della Roma aveva già investito cifre astronomiche nelle sessioni passate.

Il nodo principale riguarda l’esterno alto a sinistra, ruolo in cui Sancho potrebbe rappresentare la soluzione ideale per le richieste di Gasperini. L’allenatore avrebbe espresso la propria volontà di avere un profilo di questo livello, tanto da spingere la dirigenza a considerare un investimento significativo. Non mancano però le alternative: il direttore sportivo Frederic Massara sta portando avanti anche la pista che porta a Etcheverry, ma in questo caso l’operazione verrebbe impostata sulla formula del prestito. Una strategia che permetterebbe di preservare risorse, ma che non avrebbe lo stesso impatto mediatico e tecnico dell’eventuale arrivo di Sancho. Se a Trigoria dovessero decidere di affondare il colpo, l’effetto sarebbe duplice: garantire a Gasperini l’uomo di qualità richiesto e infliggere un dispiacere non da poco alla Juventus, che su Sancho aveva messo gli occhi da tempo.