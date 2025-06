Svolta per l’Inter: tra dubbi e attese, finalmente segnali di apertura, Donnarumma sembra ora sempre più vicino all’accordo

Il futuro del capitano della Nazionale italiana è uno dei temi più caldi di questo mercato estivo: la storica vittoria nella finale di Champions League contro l’Inter non ha garantito la permanenza certa di Gigio Donnarumma, che resta invece al centro di numerose voci di mercato, alcune delle quali ipotizzano persino un clamoroso ritorno in Italia.

Il portiere classe 1999, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scade nel 2026, è ancora in attesa di firmare il rinnovo con il club francese. Nonostante la storica vittoria in Champions League, la società parigina non è ancora riuscita a blindare uno dei protagonisti assoluti del trionfo europeo.

La situazione di incertezza ha infatti attirato l’interesse di diverse società, pronte a farsi avanti per l’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia, tra cui alcune italiane come l’Inter di Marotta. Senza un accordo con il Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma si troverebbe tra un anno per la seconda volta in carriera a scadenza di contratto, e l’Inter potrebbe approfittarne per tentare l’affondo su un obiettivo a cui tiene da tempo.

Svolta Donnarumma-Inter, ultim’ora dal Mondiale per Club: portiere vicino alla fumata bianca

Nonostante fino a questo momento i segnali lasciassero intendere un possibile addio di Donnarumma al PSG, direttamente dagli Stati Uniti emerge un inatteso cambio di rotta, con cui l’Inter, società accostata in queste ultime settimane al portiere stabiese, dovrà fare i conti. L’incontro negli Stati Uniti sembra aver fatto piccoli, ma significativi passi avanti, che potrebbero rappresentare una svolta definitiva dopo settimane di attesa.

Negli States, dove il Paris Saint-Germain è impegnato nel Mondiale per Club, si è svolto un incontro tra la dirigenza del club e l’entourage di Gianluigi Donnarumma per discutere del rinnovo contrattuale. Il vertice, avvenuto a margine della competizione, ha prodotto segnali incoraggianti: dopo settimane di incertezza sul futuro del portiere, il dialogo si è riaperto con toni positivi. Ora, la tanto attesa fumata bianca sembra più vicina, con Donnarumma sempre più proiettato a restare tra i pali dei campioni d’Europa.

Donnarumma si avvicina all’intesa con il Paris Saint-Germain: il prolungamento del contratto rappresenta ormai una possibilità sempre più reale. Notizia a cui la dirigenza nerazzurra dovrà necessariamente far fronte riconsiderando le proprie strategie di mercato per il reparto portieri e valutando alternative qualora l’affare dovesse definitivamente sfumare.