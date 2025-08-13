Quello che avrebbe in mente l’Inter per quanto riguarda il futuro è davvero impressionante, affare straordinario.

L’Inter sta lavorando tantissimo in chiave futura per quanto riguarda il mercato e i giocatori che sono da acquistare in questo senso. L’obiettivo è quello di donare a Cristian Chivu – allenatore della prima squadra – la rosa più competitiva possibile.

La nuova stagione che attende i nerazzurri non sarà esattamente la più semplice in assoluto, quindi il club sta cercando di prepararsi al meglio delle proprie possibilità per non trovarsi in difficoltà quando verrà il momento di affrontare le rivali italiani ed europee, che si stanno a dir poco rinforzando in vista della nuova stagione calcistica. Ragione per cui, il lavoro che stanno portando avanti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha non poca importanza in ottica futura.

Inter, affare pazzesco: i dettagli

L’Inter ha molto lavoro da fare da adesso fino a fine mercato. Non parliamo soltanto di acquisti, ma anche di cessioni e costo rosa. Al momento è di circa 190 milioni, ma con le possibili cessioni di Taremi, Asllani e Palacios potrebbe abbassarsi ulteriormente fino a circa 180 milioni di euro. Il che permetterebbe finalmente qualche arrivo extra. I principali nomi che possono essere aggiunti alla rosa sono quelli di Ademola Lookman e Giovanni Leoni.

L’esterno d’attacco, qualora arrivasse a 45 milioni più 4 netti di stipendio, grazie al Decreto crescita avrebbe un peso a bilancio di più o meno 15 milioni. Il difensore italiano del Parma, invece, potrebbe arrivare alla corte di Chivu per una quarantina di milioni (bonus compresi), con u ncontratto di circa due milioni e un costo a bilancio di non più di 10 o 11. Con la loro aggiunta, il costo squadra andrebbe oltre i 200 milioni di euro, tuttavia grazie a uno scambio a centrocampo la situazione potrebbe soltanto migliorare. Parliamo di Piotr Zielinski ai saluti e Morten Frendrup in arrivo a Milano. Il beneficio sarebbe di circa un milione di euro, quindi non molto per il costo rosa, ma comunque è già qualcosa.

Si abbasserebbe fino a 205 milioni, il che permetterebbe all’Inter non solo di cedere chi deve cedere e di acquistare chi vuole acquistare, ma anche di rimanere nei limiti finanziari tanto cari ad Oaktree. Staremo a vedere se tutto verà ultimato proprio come desidera la dirigenza, di sicuro il lavoro da fare è motlissimo ancora e il tempo stringe a dir poco. Per essere pronti in vista della nuova stagione, certamente c’è bisogno di non sbagliare nemmeno una mossa. Milan, Napoli e Juventus (ma non solo) non staranno a guardare.