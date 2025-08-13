L’Inter potrebbe sorprendentemente affondareil colpo da 70 milioni di euro, nessuno se lo aspettava ma è proprio così.

L’Inter sta lavorando giorno e notte sul mercato per regalare all’allenatore Cristian Chivu e al suo staff la rosa più competitiva possibile. E soprattutto più soluzioni da tenere in considerazione, visto che Chivu vuole avere più possibilità da sfruttare in partita, sia al calcio d’inizio che che a match in corso.

A partire da Ademola Lookman, che in questo momento non è ancora arrivato all’Inter considerando lo stallo fra la Milano nerazzurra e l’Atalanta.

Attenzione, però, perché Marotta e colleghi non sembrano intenzionati ad aspettare in eterno e si stanno concretamente muovendo per pensare anche ad altre valide alternative. Una in particolare, per la quale ci vorrebbero almeno 70 milioni di euro, è un calciatore davvero da tenere d’occhio in vista del termine di questa estate: scopriamo, allora, di chi si tratta e perché avrebbe stregato la dirigenza interista.

Inter stregata dal giocatore: colpo da 70 milioni

Il giocatore di cui abbiamo deciso di parlarvi è Maghnes Akliouche, calciatore del Monaco che dopo due minuti in amichevole contro l’Inter ha messo a segno una rete davvero spettacolare. Evidentemente quanto basta per fare colpo sui nerazzurri, che secondo l’Equipe potrebbero presto puntare seriamente sull’acquisto del suo cartellino. Secondo il giornale francese, il club lombardo avrebbe annunciato l’intenzione di acquistare il classe 2002.

Non è l’unica squadra ad aver mostrato un interesse tale nei confronti del calciatore, tuttavia questo è quanto per quanto riguarda il club italiano. Il Monaco lo lascerebbe andare per un’offerta di circa 70 milioni di euro, cifra però evidentemente troppo alta per chiunque allo stato attuale delle cose. Il suo contratto è valido fino al 2028, quindi a meno che qualcuno non sia così temerario da proporre un certo tipo di proposta alla sua squadra di appartenenza, è difficile pensare che possa avvenire un colpo del genere. Non che questo sia un problema per lui, chiariamo, dato che rimanere al Monaco gli va bene tanto quanto apprezzerebbe trasferirsi altrove.

Tuttavia, dato che il giocatore in passato è stato accostato a PSG, Manchester City e Liverpool – adesso all’Inter – è davvero difficile pensare a una permanenza prolungata fino al momento in cui il suo contratto scadrà. Ricordiamo che l’Inter ha tendenzialmente un budget di circa 50 milioni di euro per acquistare un calciatore offensivo – quanto concesso da Oaktree – tuttavia non si sa mai cosa può accadere sul mercato. Di sicuro, i nerazzurri apprezzano particolarmente Akliouche, e se l’affare Lookman non dovesse sbloccarsi, non c’è dubbio che la dirigenza tenterà un altro grande colpo in attacco.