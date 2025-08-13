Il calciomercato regala intrecci e colpi di scena: Igli Tare prepara un’operazione che potrebbe accendere il mercato del Milan.

Il bello del calciomercato è proprio questo: non esistono pause vere, ogni giorno può portare con sé un’idea nuova, una trattativa improvvisa o un affare destinato a far parlare. Infatti, tra suggestioni e incastri, le società lavorano in silenzio, pronte a cogliere ogni opportunità per rinforzare la rosa.

Al Milan, l’arrivo di Igli Tare come nuovo uomo mercato ha portato una ventata di dinamismo e un modo di operare che i tifosi hanno già imparato a riconoscere: poche parole e tanti contatti, con un occhio attento sia agli acquisti che alle cessioni.

Tare lo porta al Milan: Allegri esulta

L’obiettivo, senza ombra di dubbio, è consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva in ogni reparto, capace di affrontare la stagione senza soffrire cali di rendimento. In queste ore, Tare starebbe lavorando a un colpo che, se confermato, potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per la corsia sinistra, zona di campo su cui il Milan vuole avere alternative di qualità.

Il nome in questione è quello di Lucas Piton, laterale brasiliano con passaporto italiano, già noto per la sua spinta offensiva e la capacità di coprire tutta la fascia. L’occasione è arrivata grazie all’intermediario Camillo Autieri, che lo avrebbe proposto al club rossonero. La valutazione attuale del cartellino si aggira tra i 5 e i 7 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere ulteriormente: il Vasco da Gama, infatti, ha la necessità di fare cassa e sarebbe disposto a trattare per arrivare a una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

Piton, 24 anni, rappresenterebbe un’opportunità di mercato interessante non solo per il costo relativamente contenuto, ma anche per il profilo tecnico-tattico che andrebbe ad arricchire la rosa. Allegri, oggi, può contare sulla solidità di Estupiñán come titolare sulla corsia mancina, ma un’alternativa affidabile è fondamentale per mantenere alto il livello in tutte le competizioni.

In questo senso, la presenza di Bartesaghi, diciannovenne di talento molto apprezzato dallo stesso Allegri, apre a una riflessione: il giovane potrebbe infatti partire in prestito per accumulare minuti e crescere con continuità, lasciando spazio a un profilo già pronto per competere ai massimi livelli. Una scelta che, se confermata, sarebbe coerente con la filosofia di Tare, sempre attento a bilanciare presente e futuro.

Il Milan, dunque, osserva e valuta, consapevole che il calciomercato è fatto di tempismo e capacità di leggere i momenti giusti. Piton potrebbe essere la prossima tessera di un puzzle che Tare sta costruendo con attenzione, con l’obiettivo di dare ad Allegri tutte le armi possibili per puntare in alto. E chissà che questa operazione, nata quasi sottotraccia, non diventi uno dei colpi più chiacchierati dell’estate rossonera.