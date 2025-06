Il mercato dell’Inter rischia di perdere un altro protagonista: un big nerazzurro avrebbe già trovato l’accordo con un altro club.

Qualcosa si muove, e stavolta non è solo una sensazione. I segnali sono concreti, anche se a Milano si preferisce mantenere un profilo basso. Certi affari nascono in silenzio, poi improvvisamente esplodono.

E così, mentre l’Inter si prepara alla nuova stagione tra cambi in panchina e valutazioni tecniche, un’altra grana si presenta sul tavolo. Non si tratta di un’esigenza del club, anzi: sarebbe una partenza non programmata, e per certi versi sgradita. Però, a volte, bisogna accettare l’evidenza. Anche quando fa storcere il naso.

Dice addio all’Inter ha già trovato l’accordo

Il fatto è che l’accordo ci sarebbe già. E arriva da lontano, ma non troppo. A rilanciare la notizia con convinzione è la stampa turca, e in particolare il quotidiano Sabah, uno dei più seguiti del Paese. Il protagonista? Hakan Calhanoglu. Sì, proprio lui. Il centrocampista dell’Inter, da tempo leader silenzioso ma determinante, sarebbe a un passo dal dire addio ai colori nerazzurri per vestire la maglia del Galatasaray, la squadra del suo cuore.

Secondo quanto riportato, ci sarebbe già un’intesa di massima tra le parti. Il Galatasaray ha fatto la sua mossa, forte del desiderio del giocatore di tornare in patria e chiudere un cerchio che, per motivi personali e professionali, ha ancora un significato speciale. Calhanoglu, che ha già fatto sapere di gradire la destinazione, sarebbe pronto a firmare. I termini economici? La cifra di partenza si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non pochi, ma nemmeno abbastanza per convincere l’Inter.

Già, perché qui nasce l’intoppo. La società nerazzurra valuta Calhanoglu almeno il doppio. Il prezzo che filtra da Viale della Liberazione è vicino ai 40 milioni, e non solo per motivi tecnici. Il turco è un perno tattico, uno dei pochi in rosa con visione di gioco, leadership e personalità da vendere. In più, ha ancora un contratto lungo e non dà segni di flessione fisica. Cederlo a quella cifra, per l’Inter, significherebbe svenderlo. E per ora la porta resta solo socchiusa.

Però si sa, in certe situazioni il sentimento del giocatore può contare più di ogni altra cosa. Se Calhanoglu spingerà per il trasferimento, l’Inter dovrà fare i conti con la realtà. Perdere un altro big, dopo Inzaghi, non sarebbe l’ideale. Ma nel calcio moderno anche le certezze più solide, a un certo punto, vacillano. E in casa Inter, la sensazione è che qualcosa stia davvero per cambiare. Ancora una volta.