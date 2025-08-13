Un nome nuovo dalla Premier per il reparto offensivo di Conte: il Napoli prepara un affare da 25 milioni per il nuovo innesto

Nonostante un avvio pre stagionale complicato per la squadra di Conte, il Napoli sembra aver ritrovato continuità nei risultati. Dopo la vittoria contro il Girona, la squadra di Antonio Conte ha dominato il Sorrento, infliggendo un netto 4-0 al club di Serie C. Una prova convincente che ha confermato la crescita del gruppo in vista dell’imminente avvio della Serie A.

La partita si è decisa nel primo tempo, quando Lucca ha sfruttato un assist di Spinazzola con un colpo di testa preciso, e McTominay ha raddoppiato con un tiro potente che non ha lasciato scampo al portiere. A un quarto d’ora dal termine, Hasa ha firmato il 3-0, poi Lukaku ha chiuso i conti sul 4-0.

Conte ha deciso di preservare alcuni titolari chiave come De Bruyne, schierando invece forze fresche come Hasa, Marianucci e Zanoli, che hanno potuto accumulare minuti importanti in vista della stagione. Il successo contro il Sorrento rappresenta un ulteriore passo verso la condizione ottimale, mentre si avvicina l’ultimo test contro l’Olympiacos prima dell’inizio ufficiale del campionato campionato – in programma il 14 agosto alle ore 18:00.

Tuttavia, gli impegni estivi sono gli unici a cui la società dovrà far fronte. Ora, a poco più di quindici giorni dal termine del mercato estivo, il Napoli dovrà iniziare ad accelerare per individuare gli ultimi colpi da regalare a Conte.

Napoli, colpo a sorpresa dalla Premier League

Tra i nomi monitorati con attenzione spicca quello di Kevin Schade, giovane talento che negli ultimi due anni ha dimostrato tutto il suo valore al Brentford, mettendo in mostra buone qualità tecniche. Dopo un primo anno in prestito dal Friburgo, il giocatore è stato acquistato dal club inglese nel 2023, con cui, in 74 partite disputate, ha messo a segno 14 gol e fornito 5 assist. Un esterno d’attacco che potrebbe rivelarsi un’altra pedina preziosa per il Napoli di Conte.

Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante ma che rispecchia il valore di un giocatore ancora giovane e con ampi margini di crescita. I campioni d’Italia in carica stanno valutando con attenzione questa pista, consapevoli che inserire un elemento come Schade potrebbe rappresentare una svolta per il reparto offensivo, soprattutto in vista dei numerosi impegni della prossima stagione. La società è infatti alla ricerca di un profilo capace di giocare sia in attacco che sulla trequarti, e il classe 2001 potrebbe rivelarsi l’ideale per questo ruolo.