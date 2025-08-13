Nuovi colpi in arrivo sul mercato per il Milan: Igli Tare centra importanti rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri

In attesa di definire la situazione legata a Rasmus Hojlund – attaccante che potrebbe approdare a Milano per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri – il Milan prosegue senza sosta il proprio lavoro sul mercato, alla ricerca delle soluzioni migliori anche sotto il profilo economico. L’obiettivo resta chiaro: consegnare al tecnico toscano un organico competitivo, equilibrato e rinforzato in ogni reparto.

Dopo aver potenziato il centrocampo rossonero con acquisti di spessore come Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashari, ora sono altri i reparti su cui la dirigenza dovrà concentrarsi, in particolare la difesa. Nel frattempo, in attesa dell’inizio del campionato, il Milan scenderà in campo a San Siro già domenica 17 agosto alle ore 21.15 per i 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Bari, partita visibile in chiaro su Canale 5. Match in cui il tecnico potrà già mettere alla prova i nuovissimi innesti.

Milan, doppio colpo in arrivo per Tare

Il Milan accelera sul mercato e piazza due operazioni decisive in difesa. La prima riguarda Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys, per il quale, secondo quanto riportato da L’Équipe, sarebbe stato finalmente raggiunto l’accordo definitivo. Dopo settimane di trattativa e una lunga fase di tentennamenti, il club rossonero ha deciso di accontentare le richieste della società svizzera, che puntava a incassare circa 10 milioni di euro. Operazione chiusa sulla base di quella cifra, con in aggiunta un 10% sulla futura rivendita in favore dello Young Boys.

Un ruolo chiave nella buona riuscita dell’operazione lo ha avuto lo stesso Athekame, fortemente intenzionato ad approdare a Milanello. La sua volontà è stata determinante, come già accaduto nel caso di Ardon Jashari. Il terzino è ora atteso a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto.

Nel frattempo, è praticamente chiuso anche l’arrivo di Koni De Winter dal Genoa. Si tratta di una vera e propria trattativa lampo portata avanti dalla dirigenza rossonera, con il club che ha puntato subito sul centrale belga dopo la cessione di Malick Thiaw. L’intesa tra Milan e Genoa è stata trovata sulla base di 18 milioni di euro più 2 di bonus, con una clausola da tener conto: il 15% dell’incasso andrà alla Juventus, ex proprietaria del cartellino, in virtù degli accordi presi al momento della cessione al club ligure nel 2023.

De Winter è già arrivato a Milano per completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2030, con uno stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione. L’obiettivo è averlo a disposizione per l’esordio in Coppa Italia contro il Bari.