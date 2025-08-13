La Roma accelera sul mercato: arriva la mossa in attacco ed è pronta a far discutere. Accordo improvviso il calciatore è giallorosso.

La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini sta prendendo forma, e lo fa con un’idea chiara in mente: riportare la squadra stabilmente ai vertici della Serie A e, perché no, anche in Europa. Il tecnico di Grugliasco, arrivato in estate con un bagaglio di idee offensive e pressing asfissiante, ha già fatto capire che il mercato dovrà modellarsi sulle sue necessità tattiche.

In questo senso, il caso Dovbyk sta diventando sempre più centrale nelle strategie giallorosse. Infatti, l’attaccante ucraino, arrivato con grandi aspettative, non sembra sposarsi perfettamente con lo stile di gioco aggressivo e verticale che Gasperini predilige.

Ecco chi ha preso la Roma: Gasperini può esultare

La Roma, però, non ha fretta di svenderlo: l’idea iniziale era attendere l’offerta giusta, monetizzare e poi reinvestire per un profilo più adatto. Però, nelle ultime ore, qualcosa si è mosso più in fretta del previsto.

Le voci di mercato si rincorrono e, senza ombra di dubbio, la dirigenza capitolina sta lavorando sottotraccia per dare a Gasperini il tipo di attaccante che vuole. Proprio in merito al futuro del bomber classe 2000, sta circolando un’indiscrezione che, se trovasse conferma, avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato da PianetaLecce.it, il Lecce sarebbe ormai pronto a salutare Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino, protagonista di una stagione in crescendo sotto la guida di Di Francesco, avrebbe infatti firmato in giornata il suo accordo con la Roma. Un passaggio rapido, quasi inaspettato, che spiazza anche chi seguiva la trattativa da vicino.

Il piano originario della Roma era piuttosto lineare: prima la cessione di Dovbyk, poi l’assalto a Krstovic, utilizzando parte degli introiti per convincere il Lecce a privarsi del suo numero nove. Ora, invece, la sensazione è che la società giallorossa abbia deciso di anticipare i tempi, forse per evitare l’inserimento di altre concorrenti o per sfruttare un momento di apertura da parte del club salentino.

Un’operazione di questo tipo, se confermata, rappresenterebbe un segnale preciso: la Roma vuole muoversi in maniera aggressiva sul mercato, senza restare prigioniera di tempistiche o situazioni contrattuali complesse. Gasperini, dal canto suo, otterrebbe un attaccante giovane, mobile e con una buona propensione alla manovra, caratteristiche che si sposano meglio con il suo calcio dinamico.

In attesa dell’ufficialità, resta il fatto che questo possibile arrivo cambia le carte in tavola. Krstovic alla Roma non sarebbe solo un rinforzo, ma anche una dichiarazione d’intenti: costruire una squadra che possa tornare a far paura, con un progetto tecnico definito e scelte di mercato mirate. E chissà che questa accelerata non sia solo l’inizio di un’estate ancora più calda per i tifosi giallorossi.