La Juventus sta lavorando duramente sul mercato per accontentare in tutto e per tutto Igor Tudor: che colpo.

La Juventus sta lavorando tantissimo, giorno dopo giorno e ora dopo ora, sulla rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor per la stagione 2025/26. Con la prima partita di Serie A che si avvicina e il calciomercato estivo che termina fra meno di un mese, non c’è ancora molto tempo a disposizione dei club per ultimare le trattative e definire colpi in entrata e uscita.

Propio per questo, la dirigenza bianconera sta cercando i profili adatti a ultimare la propria squadra, nella speranza di riuscire a completare tutte le operazioni che la Vecchia Signora desidera ultimare.

In tal senso, direttamente dalla Spagna arriva una straordinaria indiscrezione, che vede proprio Comolli e colleghi grandi protagonisti. La Juventus pare aver anticipato tutti quanti ed essere diretta verso un possibile colpo in cui a Torino puntano moltissimo.

La Juventus anticipa tutti: i dettagli

Direttamente dalla Spagna, parlano di un possibile scambio di mercato che potrebbe fare non poco contenti i tifosi della Juventus. L’Espanyol, in effetti, sarebbe non poco interessato a Facundo Gonzalez. Il club catalano vorrebbe ottenere un prestito dal calciatore che piace anche al Genoa, e così la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione il profilo di El Hilali. Esterno marocchino classe 2003, è un talento davvero di assoluto rilievo nel campionato spagnolo, e rappresenterebbe veramente un giocatore ideale per la Juventus.

Proprio per questo, tale potenziale scambio è da tenere assolutamente in considerazione. Non solo perché economicamente vantaggioso, ma anche perché El Hilali può giocare come terzino destro, sinistro e agire anche in qualità di difensore centrale. In attesa di vedere come può evolversi tutto quanto, si tratta di una pista da valutare, anche soltanto per gli ultimi giorni di agosto. Al momento la trattativa possiamo dire che non è stata ancora avviata, quindi c’è ancora molto lavoro da fare per arrivare a una conclusione che possiamo considerare effettivamente positiva.

In ogni caso, comunque, l’Espanyol avrebbe sondato il terreno e sembra spingere per arrivare a un accordo di massima. Andrà trovata l’intesa sulla formula del prestito, tuttavia i bianconeri possono davvero puntare a El Hilali in vista della stagione che deve ancora iniziare ufficialmente. Il calciatore marocchino ha un cartellino di 15 milioni di euro, quindi qualora facesse bene a Torino potrebbe pure pensare di trasferirsi a titolo definitivo in Italia.