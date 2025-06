L’Inter ha ormai deciso chi sarà il bomber per la prossima stagione: l’affare è in chiusura, sono già uscite le cifre.

L’Inter è attesa dal secondo impegno in questo Mondiale per Club. Dopo il pareggio contro il Monterrey i nerazzurri devono cercare di conquistare l’intera posta in palio contro gli Urawa Reds per non mettere a rischio la qualificazione al prossimo turno (l’ultimo match del girone sarà contro il River Plate). Nel frattempo Marotta e Ausilio sono attivissimi sul mercato: l’obiettivo è regalare a Cristian Chivu quelle tre-quattro pedine di spessore per rinforzare i vari reparti.

I due dirigenti nerazzurri stanno cercando soprattutto un nuovo bomber. Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno la coppia titolare anche nella prossima stagione ma è necessario rafforzare il fronte offensivo con qualche innesto di qualità, viste le partenze di Correa e Arnautovic e il rendimento finora non convincente di Taremi.

L’Inter vorrebbe portare alla Pinetina un pezzo da novanta, anche per rinvigorire l’entusiasmo dei tifosi dopo l’ultimo mese non esaltante. La batosta subita dal Paris Saint-Germain in finale di Champions, l’addio di Simone Inzaghi, il passo falso all’esordio nel Mondiale per Club e le voci sulle partenze di alcuni giocatori chiave rischiano di minare la serenità di un gruppo che per quasi tutta la scorsa stagione aveva dato ampie garanzie.

L’Inter chiude per il bomber: è lui il prescelto, ormai ci siamo

Chivu è stato chiaro: serve almeno un attaccante di spessore per completare l’attacco. Per questo Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino Rasmus Hojlund: il centravanti del Manchester United non si è trovato bene in Premier League e pare abbia già dato la sua disponibilità per tornare in Italia. La Serie A, oltretutto, è un campionato che l’attaccante danese ha imparato a conoscere: nella stagione 2022/2023 ha realizzato 9 reti nella massima serie italiana con la maglia dell’Atalanta.

Stando a quanto riportato da Agipronews è proprio l’ex bomber della Dea il prescelto dell’Inter. L’agenzia di scommesse Snai quota a 2 il ritorno del danese in Italia entro il 1 settembre: tutto sta nel trovare la formula giusta con i Red Devils, che hanno speso 80 milioni di euro due anni fa per strapparlo all’Atalanta e non sono ovviamente intenzionati a svenderlo.

Il club di Viale della Liberazione tiene d’occhio anche altri attaccanti: in prima fila c’è Santiago Castro, classe 2004, di proprietà del Bologna, protagonista nell’ultima stagione con i rossoblu con 10 reti stagionali. Secondo Sisal l’approdo di Castro in nerazzurro è quotato a 2.50.