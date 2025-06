Il Milan spinge per la cessione di Theo Hernandez, mentre la Juve si prepara a sfruttare l’occasione per il terzino francese

Il futuro di Theo Hernandez sembra sempre più lontano da Milano. Il terzino sinistro, il cui contratto con il Milan scade nel 2026, è al centro di una situazione delicata con il club rossonero, che ha ormai deciso di non includerlo più nei propri piani. La società sta forzando la mano per accelerare l’uscita dell’esterno francese, sperando che accetti l’importante proposta economica arrivata dall’Arabia Saudita.

L’Al-Hilal, infatti, non ha mollato la presa e ha confermato nelle ultime ore la validità dell’offerta sia al Milan che al giocatore. Secondo le cifre circolate, il club di Riad metterebbe sul piatto un ingaggio superiore ai 15 milioni di euro netti all’anno per Hernandez, mentre il Milan potrebbe incassare circa 30 milioni più bonus dalla cessione. Una proposta decisamente allettante per tutte le parti coinvolte, soprattutto considerando che il francese ha avuto un’annata difficile e che il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Il Milan ha già accettato l’offerta dell’Al-Hilal e ora attende una risposta definitiva da parte di Theo, che sta valutando il trasferimento a Riad insieme alla famiglia e al suo agente storico. Fino a poco tempo fa, Hernandez aveva sempre rifiutato ogni proposta, ma l’assenza di offerte concrete dall’Europa, ad eccezione dell’Atletico Madrid, sembra averlo portato a considerare seriamente la destinazione araba.

Il Ceo rossonero Giorgio Furlani ha fissato una cifra minima di 20 milioni più bonus per lasciar partire il terzino, ma spinge per concludere con l’Al-Hilal, ritenuta la miglior offerta sul mercato estivo.

Arrivato al Milan nell’estate del 2019 dal Real Madrid, Theo Hernandez dopo sei stagioni sta per chiudere un capitolo importante della sua carriera, lasciando presumibilmente il club con una cessione che potrebbe rilanciare il mercato rossonero.

Juve in pole per Theo Hernandez: lo scontro tra Milan e il difensore può favorire la Vecchia Signora

La tensione crescente tra il Milan e Theo Hernandez potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus. Il terzino sinistro francese, pilastro della difesa rossonera, sembrerebbe infatti al centro di alcune controversie con la società di via Aldo Rossi, con il rifiuto del calciatore alla destinazione saudita.

In questo scenario, la dirigenza bianconera sta monitorando con attenzione la situazione, pronta a muoversi qualora si aprissero spiragli concreti per l’acquisto di un calciatore di assoluto valore, capace di rafforzare il reparto difensivo. Con Theo, la Juve potrebbe mettere a segno un colpo importante, approfittando di eventuali tensioni che potrebbero spingere il giocatore a cambiare aria.