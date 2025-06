Pio Esposito è uno dei baby più ambiti nel calciomercato di quest’anno: può lasciare l’Inter per oltre trenta milioni di euro

L’Inter dei giovani non può che partire da lui. Pio Esposito, 19 anni, uno dei bomber dello scorso campionato di Serie B con la maglia dello Spezia, è uno dei punti fermi dell’Inter che verrà.

Se la società ha intrapreso la strada del ringiovanimento non può rinunciare ad un talento come l’attaccante di Castellammare di Stabia, attualmente negli Stati Uniti per prendere parte al Mondiale per Club. Una manifestazione che per Esposito è anche una sorta di test per capire se può far parte già della squadra nerazzurra o se ha bisogno di un altro prestito per giocare con continuità e crescere ulteriormente.

Ovviamente, l’idea dell’Inter è quella di lasciar partire il giocatore soltanto a titolo temporaneo, in modo da consentirgli di accumulare minuti importanti, magari nel massimo campionato, e tornare poi pronto per giocarsi una maglia da titolare nel club nerazzurro. Un’idea che potrebbe però anche cambiare davanti ad una proposta importante, di quelle che difficilmente possono essere rifiutate.

Inter, Pio Esposito via: proposta da oltre 30 milioni

Tra le società interessate al 19enne attaccante campano c’è anche la Fiorentina: dopo aver preso un calciatore esperto come Dzeko, i viola vogliono puntare anche sulla gioventù di Pio Esposito, soprattutto se dovesse partire Moise Kean, per il quale c’è il nodo clausola.

I viola avrebbero mosso i primi passi per prendersi l’attaccante in prestito dall’Inter, ma potrebbero anche andare oltre alla semplice richiesta di trasferimento a titolo temporaneo: stando a quanto riportato da ‘La Nazione’, infatti, il club toscano vorrebbe provare a convincere il club nerazzurro ad inserire anche un diritto di riscatto a cifre ovviamente alte. Si parla di un’opzione da oltre trenta milioni di euro, una cifra che potrebbe anche far cadere in tentazione l’Inter.

Al momento però la decisione di Marotta e Ausilio è di non perdere completamente il controllo del calciatore: Pio Esposito in passato è stato cercato anche da altre squadre, pur big come il Napoli, ma la risposta dell’Inter è sempre stata negativa. Ora c’è una nuova pretendente che potrebbe fare sul serio e provare anche a strappare un diritto di riscatto per il 19enne: più di 30 milioni pronti ad essere messi sul piatto per provare quanto meno a far cadere in tentazione l’Inter. Basteranno? Difficile, ma il calciomercato è sempre il luogo dei sogni e delle sorprese.