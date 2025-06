Kean al Milan è una voce che si rincorre da giorni: per l’attaccante c’è una clausola da 52 milioni, ecco cosa hanno annunciato

Appena sei mesi fa il Milan chiudeva l’arrivo di Santiago Gimenez: oltre 30 milioni di euro, l’attaccante messicano era stato indicato come il bomber del futuro. Un futuro che però potrebbe diventare già passato perché la squadra rossonera, andata ora nelle mani di Allegri, è alla ricerca di un altro bomber.

Bocciato l’ex Psv? Sì, no, forse… il mercato dirà se arriverà qualche proposta per poter evitare una perdita economica importante, intanto però Tare e Furlani stanno scandagliando il mercato alla ricerca di un bomber di livello importante. Un titolare per intenderci e tra i nomi accostati con maggior frequenza al Milan c’è anche quello di Moise Kean.

Allegri lo ha già allenato, ma l’attaccante che ora è alla Fiorentina è un calciatore diverso da quello visto alla Juventus. Più maturo, più dentro la squadra, più decisivo quando serve: 25 gol complessivi nella passata stagione, 19 soltanto in campionato, e una presenza in campo che si è fatta sentire. Ecco allora che il nome di Kean è tornato a circolare anche per le big: si è parlato del Napoli, ma soprattutto del Milan che potrebbe davvero far partire l’assalto.

A favorire la trattativa la clausola da 52 milioni di euro valida i primi quindici giorni di luglio: pagandola si eviterebbe la trattativa con la Fiorentina che, intanto, sta cercando di trovare l’accordo con il calciatore per rinnovare il contratto e cancellare o almeno alzare la clausola.

Kean al Milan: “Non hanno i soldi”

Di certo, ad oggi, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di sedersi ad un tavolo per trattare la cessione di Kean: chi vorrà l’attaccante dovrà sborsare per intero la clausola da 52 milioni.

Un avvertimento che è arrivato chiaro al Milan, ma l’ipotesi rossonera non convince Dario Baldi, autore de La Zanzara su Radio 24, che ha parlato ai microfoni di TiAmoCalciomercato proprio del futuro dell’attaccante ex Juventus. “Kean al Milan sarebbe una grande delusione. Andrebbe in una squadra che non gioca nemmeno le coppe. Poi voglio vedere con quali soldi lo pagano“.

Ragionamento chiaro che Baldi conclude con un’altra considerazione: “Se ne è parlato, ma non credo che alla fine andrà lì. Ci sono squadre importanti dove può andare“. Per tutte quelle interessate, l’avvertimento che arriva da Firenze è chiaro: clausola o niente Moise Kean.