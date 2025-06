L’Inter è pronta a muoversi sul mercato con decisione, tra nuovi volti e incastri sorprendenti: qualcosa bolle in pentola.

Dall’altra parte dell’oceano, sotto il sole americano, l’Inter si prepara a un’estate che non sarà solo di preparazione atletica e partite di prestigio. Il Mondiale per Club, dove i nerazzurri sono protagonisti, è l’occasione perfetta per testare nuovi equilibri e far respirare l’aria di rivoluzione che aleggia ormai da settimane.

Il cambio in panchina, con Cristian Chivu promosso allenatore della prima squadra dopo l’addio a Simone Inzaghi, segna un punto di svolta importante. Il tecnico romeno, già colonna del progetto giovanile interista, porta con sé idee fresche e una conoscenza profonda dell’ambiente.

Intreccio di mercato: ecco chi arriva all’Inter

Per dare forma al suo gioco serve materia prima. E non a caso, la dirigenza si sta muovendo con attenzione sul mercato. C’è una trattativa che ha cominciato a prendere quota in silenzio, senza troppi titoli, ma con segnali concreti. I radar dell’Inter si sono posati su un profilo giovane, italiano, e già abituato a reggere pressioni importanti. Un nome che ha fatto parlare di sé nella scorsa stagione per prestazioni mature e decisive, soprattutto nel momento in cui serviva davvero.

Stiamo parlando di Giovanni Leoni, difensore del Parma, classe 2006. Il suo impatto nella massima serie ha sorpreso molti, ma non Chivu, che proprio sulla panchina emiliana, in un passaggio che pochi avrebbero previsto, ha guidato la squadra verso una salvezza insperata. E Leoni è stato uno dei protagonisti di quella corsa. Non è solo un talento da tenere d’occhio, è un potenziale pilastro per il futuro.

L’Inter ha deciso di provarci sul serio. Il Parma, com’è facile immaginare, vorrebbe trattenerlo, consapevole del valore del ragazzo e delle sue prospettive. Però il calcio vive di incastri, e uno scambio di prospettive ha sbloccato la situazione. Per convincere il club emiliano, la società nerazzurra è disposta a giocarsi una carta importante: Francesco Pio Esposito. Attaccante di talento, cresciuto nel settore giovanile interista, reduce da esperienze formative e pronto al salto definitivo. L’idea è quella di mandarlo in prestito secco al Parma, per dargli continuità e responsabilità, lasciando però aperta la porta al ritorno a Milano nel 2026.

Uno scambio di potenziali futuri titolari, insomma. Da una parte un difensore in rampa di lancio, dall’altra un attaccante che deve completarsi. Tutto sotto gli occhi attenti di Chivu, che conosce entrambi molto bene. Ed è proprio questa la chiave: avere in panchina un tecnico che sa leggere i giovani e valorizzarli come pochi. Il mercato dell’Inter si muove su questa linea, tra presente da consolidare e futuro da costruire. E, senza ombra di dubbio, Giovanni Leoni potrebbe essere il primo tassello di un mosaico che promette di stupire.