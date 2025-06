La società rossonera valuta la cessione di Rafael Leao: il Milan pensa seriamente all’addio del suo numero dieci

Il Milan si trova in una fase cruciale del suo mercato estivo, condizionato dalla necessità di alleggerire una rosa eccessivamente numerosa e da una situazione economica complicata dalla mancata qualificazione alle competizioni europee. Prima di poter concretizzare le ambizioni sul fronte acquisti, che vedono Allegri e Igli Tare focalizzati su due difensori esterni, un paio di centrocampisti e un attaccante centrale, la società rossonera deve mettere in ordine le uscite.

In questo scenario la cessione di quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, non è bastata al Milan a colmare il gap economico derivante dalla mancata qualificazione alle competizioni europee per la prossima stagione, e quindi ulteriori mosse sono attese.

Nonostante le pressioni e le offerte arrivate da top club come Chelsea, Al-Hilal, Atletico Madrid e Napoli, Theo Hernandez, Mike Maignan e Yunus Musah sono rimasti per ora al Milan, anche se la società ha ribadito che nessuno è considerato incedibile alle giuste condizioni economiche e tecniche. In questo scenario, Rafael Leao rappresenta un capitolo a parte. Il portoghese, legato al Milan fino al 2028 con un contratto da 7 milioni netti a stagione, è il perno intorno a cui Allegri vorrebbe costruire la squadra.

Milan tra cessioni e strategie: occhi puntati del Bayern Monaco su Rafael Leao

Dopo sei anni al Milan, l’affetto di Rafael Leao per i colori rossoneri resta forte. Il portoghese ha sempre dimostrato un grande legame con il club, definendolo uno dei più importanti al mondo e un sogno vestire quella maglia. Nonostante una stagione difficile e alcune voci di mercato, Leao ha confermato la sua volontà di restare e di continuare a far parte del progetto guidato da Allegri, che lo considera centrale nella ricostruzione della squadra.

Tuttavia, la pressione di club importanti, in particolare il Bayern Monaco potrebbe portare a sviluppi inaspettati. Dalla Germania trapela la volontà dei bavaresi di puntare sul numero diedi rossonero, nonostante al momento non siano ancora arrivate offerte ufficiali per Leao, ma l’interesse è concreto e l’entourage del portoghese è molto attento a ogni opportunità.

Il Milan, pur consapevole del valore del suo gioiello, ha chiarito che difficilmente prenderà in considerazione la sua cessione sotto gli 80-90 milioni di euro, ma nulla è da escludere vista la necessità di rifinanziare la rosa e pianificare al meglio la stagione futura. In definitiva, il mercato rossonero resta aperto e molto dinamico: il successo della prossima stagione dipenderà in larga parte dalla capacità della società di gestire al meglio entrate e uscite, mantenendo un equilibrio tra necessità finanziarie e ambizioni sportive.