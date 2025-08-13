Nessuno si sarebbe aspettato un Donnarumma svenduto dal PSG, eppure l’occasione si è fatta subito ghiotta per le pretendenti. L’Inter però è rimasta fuori dalla corsa, perché Donnarumma ha già deciso la destinazione.

Campione d’Europa lo scorso maggio dopo aver battuto l’Inter in una finale storica per il Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma dovrebbe essere, almeno sulla carta, un portiere intoccabile. Eppure, in Francia sembrano convinti di poter fare a meno di lui. Negli ultimi mesi la dirigenza parigina ha più volte rimandato il confronto per un possibile prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026, e oggi la situazione appare compromessa. L’arrivo di Lucas Chevalier dal Lille per 40 milioni di euro, con il tecnico Luis Enrique pronto a dargli subito fiducia, è il segnale più chiaro: lo spazio per Donnarumma si sta riducendo drasticamente. Nonostante sia stato protagonista di parate decisive nella corsa alla Champions, il portiere della Nazionale italiana è destinato a lasciare Parigi. Il club valuta lo ha fatto fuori dalla squadra, come confermato dallo stesso ex Milan con un comunicato diramato ieri sera sui social.

“Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo” il messaggio di un Donnarumma che si è detto “deluso e amareggiato” per la decisione presa e ha parlato della sua esperienza al Psg al passato.

Per l’Inter di Cristian Chivu si è così aperta una finestra che fino a pochi mesi fa sarebbe stata impensabile. Non è un mistero che Beppe Marotta segua da tempo il numero uno azzurro, considerandolo un profilo di altissimo livello per garantire sicurezza tra i pali. Tuttavia, i nerazzurri hanno probabilmente perso tempo prezioso (a causa di Lookman): tra riflessioni, priorità di mercato e la concorrenza internazionale, il rischio è che la pista si raffreddi prima ancora di diventare concreta.

Escluso dalla Supercoppa: il futuro di Donnarumma parla inglese

Il comunicato di Donnarumma, che arriva dopo le parole di Luis Enrique che preannunciava l’addio, danno l’ufficialità di una rottura che era apparsa dopo la pubblicazione della lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, in programma stasera a Udine. Il nome del portiere azzurro non compare: al suo posto, tra i pali, ci sarà proprio Chevalier, il nuovo acquisto strappato al Lille. Secondo quanto riportato da L’Equipe, Donnarumma ieri ha lasciato il campo di allenamento del club attorno alle 12.10 dopo aver svolto solo lavoro in palestra, senza partecipare alla seduta in gruppo con i compagni. Le immagini ufficiali pubblicate dal club mostrano Chevalier sorridente in campo, mentre l’ex Milan resta ai margini.

Nel frattempo, gli agenti del portiere hanno già avviato contatti con club di Premier League. In particolare, i campioni del mondo del Chelsea e il Manchester United hanno espresso interesse concreto per il giocatore. Le cifre in ballo, circa 25 milioni, non spaventano le big inglesi, che vedono in Donnarumma un’opportunità di mercato importante per rinforzare la porta. Per l’Italia, dunque, sembra non esserci spazio nel futuro immediato del numero uno azzurro. Le prossime settimane saranno decisive, ma la direzione appare tracciata: Donnarumma potrebbe presto affrontare una nuova avventura in Premier League, lasciando definitivamente Parigi e voltando pagina dopo quattro stagioni tra alti e bassi sotto la Torre Eiffel.