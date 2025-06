Altro che Juventus, le notizie di queste ore danno il calciatore alla Premier League. Ecco i tempi dell’affare.

In questo periodo di fermento, con il mercato che inizia a scaldarsi sul serio, ogni voce può trasformarsi in notizia nel giro di poche ore. La Juventus di Igor Tudor è al lavoro per costruire una rosa competitiva, non solo per la prossima Serie A ma anche in vista di un appuntamento importante come quello della champions acciuffato alle ultime battute di una stagione deludente.

Servono innesti precisi, mirati, possibilmente giovani e già pronti per reggere i ritmi internazionali. E infatti, nelle ultime settimane, si era parlato con insistenza di un nome nuovo, uno di quelli che stanno facendo rumore in Europa e che in tanti avevano cominciato a monitorare con attenzione.

Dalla Juventus alla Premier

Sembrava davvero un profilo ideale: giovane, fisicamente strutturato, con numeri importanti alle spalle e margini di crescita evidenti. Un attaccante moderno, completo, capace di legare il gioco ma anche di andare in profondità e far male sotto porta. I dirigenti bianconeri lo avevano seguito da vicino, inserendolo in una lista ristretta di possibili colpi per l’estate. Però ora è arrivata la doccia fredda.

Sì, perché il giocatore in questione ha già scelto. Altro che Juve: volerà in Premier League. E l’accordo è già definito nei dettagli. Stiamo parlando di Emanuel Emegha, grande protagonista della stagione 2024-2025 in Ligue 1. Con 14 gol e 3 assist all’attivo, l’olandese ha trascinato il RC Strasbourg a un ottimo settimo posto in classifica, confermandosi come uno dei centravanti più interessanti del campionato francese. Classe 2003, con margini enormi davanti a sé, Emegha era finito sotto la lente d’ingrandimento di diversi top club europei, Juventus inclusa.

Però, come spesso accade, la Premier si è mossa prima e meglio. Il futuro di Emegha, infatti, è già stato scritto: nel 2026 si trasferirà ufficialmente al Chelsea. Un colpo pianificato con largo anticipo, quasi in stile NFL, dove i giocatori vengono bloccati con anni di anticipo. Il ragazzo resterà a Strasburgo ancora una stagione per completare la sua maturazione, ma il suo destino è ormai segnato.

La Juventus, senza ombra di dubbio, dovrà rivedere le sue strategie. Perché se è vero che il mercato è ancora lungo, è altrettanto vero che perdere un profilo così interessante brucia, soprattutto quando sembrava esserci una concreta possibilità di inserirsi. Però da qui alla chiusura del mercato tutto può ancora succedere. E alla Continassa, tra un occhio al campo e uno ai conti, c’è chi lavora giorno e notte per trovare l’occasione giusta. Magari non Emegha, ma qualcuno con la stessa fame e lo stesso potenziale.