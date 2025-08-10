Bonny ed Esposito potrebbero presto ritagliarsi non poco spazio anche nelle rotazioni che riguardano i titolari.

Bonny ed Esposito sono certamente fra i giocatori dell’Inter che più fanno parlare di loro in questo preciso momento. Il primo è arrivato dal Parma, e nell’amichevole contro il Monaco si è già fatto notare per la sua velocità e la sua grande capacità nel dribbling. L’italiano, invece, arriva da un prestito allo Spezia assolutamente considerevole.

E adesso vuole giocarsi le sue carte nella prima squadra dei nerazzurri. Entrambi hanno tutte le carte in regola per far sì che i titolari non abbassino mai la concentrazione e diano sempre il massimo in ogni partita, anche perché il rischio di essere sostituiti è verosimile oltre che dietro l’angolo.

Secondo più di un addetti ai lavori, il rischio riguarderebbe principalmente Marcus Thuram, che non ha avuto un’ottima seconda parte di stagione: addirittura, potrebbe essere ceduto prima dell’inizio della nuova stagione, per Alessandro Fusco.

Thuram a rischio? C’entrano Bonny ed Esposito

Su Radio Radio, il giornalista Alessandro Fusco ha dichiarato che secondo lui l’unico giocatore che ha caratteristiche da numero 9 nell’Inter attualmente è Pio Esposito. Inoltre, “il mercato fatto finora dall’Inter mi fa pensare che la posizione di Thuram potrebbe essere messa in discussione, qualora venga trovato un compratore facoltoso per il bomber francese per soddisfare le richieste del club nerazzurro. Non escluderei una partenza di Thuram nelle ultime due settimane di calciomercato. Penso che puntare su giovani come Bonny ed Esposito sia la linea che il club voglia seguire da qui in avanti. Se c’è qualcuno da mettere in discussione, quello è proprio Thuram”.

Stefano Agresti, invece, è di parere sostanzialmente opposto. Il giornalista ha dichiarato che non ci sarebbero avvisaglie al momento sulla possibile cessione di Thuram. Avendo alle spalle una stagione difficile e una clausola rescissoria di 85 milioni di euro, ma al momento non ci sarebbero le condizioni e la volontà di cederlo.

Tuttavia, ha aggiunto, “dopo aver visto come si sono comportato Pio Esposito e Bonny, potranno essere fatte altre valutazioni. Al momento l’Inter vuole tutti gli attaccanti, a meno che qualcuno si presenti con 70-80 milioni per Thuram. E al momento non è semplice che questo accada”. Il messaggio è chiaro, il centravanti francese non sarebbe incedibile, tuttavia deve arrivare un’offerta a dir poco notevole per convincere Marotta e colleghi a prendere la decisione di mollare il colpo e lasciarlo andare.