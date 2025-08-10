L’Inter di Chivu pianifica un mercato tra colpi in entrata e possibili uscite eccellenti, con una situazione che tiene banco in difesa.

Il calciomercato estivo dell’Inter è entrato in una fase calda, di quelle in cui ogni giorno può portare una novità decisiva. Infatti, la squadra guidata da Cristian Chivu non sta lavorando soltanto per rinforzarsi, ma anche per gestire con attenzione le uscite, perché il bilancio e le strategie future passano inevitabilmente da lì.

Senza ombra di dubbio, il club nerazzurro vuole restare competitivo su tutti i fronti, ma sa bene che alcune cessioni possono diventare inevitabili, anche se dolorose. Le trattative in entrata procedono a ritmo costante, con la dirigenza impegnata a regalare a Chivu elementi in grado di adattarsi rapidamente al suo calcio, fatto di aggressività e intensità.

L’Inter pronta a dire addio al calciatore

Ci sono dossier aperti su alcuni giocatori chiave, e uno in particolare sta accendendo i riflettori delle cronache di mercato. Si tratta di una vicenda che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe persino avere risvolti clamorosi, perché riguarda un possibile passaggio a un club rivale.

Il nome è quello di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, protagonista di una stagione in crescendo e ormai considerato un elemento prezioso nello scacchiere nerazzurro. Negli ultimi giorni, il giocatore è stato al centro di attenzioni importanti dalla Premier League. L’AFC Bournemouth e il Crystal Palace hanno messo sul tavolo offerte da 35 milioni di euro, segnale chiaro di quanto il profilo di Bisseck sia apprezzato oltre Manica. L’Inter, però, ha respinto entrambe le proposte, ribadendo che il difensore non è in saldo.

La situazione, tuttavia, resta in bilico. Se un club di Premier dovesse spingersi oltre i 40 milioni di euro, la dirigenza interista sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative. È una soglia precisa, stabilita per non farsi trovare impreparati di fronte a un’offerta irrinunciabile, ma anche per poter reinvestire subito sul mercato e sostituire adeguatamente il giocatore. In un contesto del genere. Un trasferimento in rossonero sarebbe dunque possibile con l’AFC Bournemouth che potrebbe nelle prossime ore rivedere la sua offerta al rialzo.

Chivu, dal canto suo, spera di poter contare ancora su Bisseck, ma è consapevole che il mercato ha dinamiche imprevedibili. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter riuscirà a blindare il suo centrale o se, al contrario, dovrà aprire un nuovo capitolo e andare alla ricerca di un sostituto all’altezza. In ogni caso, il messaggio è chiaro: i nerazzurri vogliono restare protagonisti e non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati, sia che si tratti di affondare un colpo in entrata, sia che si debba gestire una partenza di peso.