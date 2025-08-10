A quanto pare, il possibile arrivo di Sandro Tonali alla Juventus si può davvero fare: ecco cosa deve succedere effettivamente.

Sandro Tonali è un calciatore che sicuramente rimane molto apprezzato dagli italiani. Il suo passato al Milan e il coinvolgimento con la Nazionale italiana lo rendono tuttora un giocatore profondamente popolare in Italia, nonostante da anni sia un calciatore del Newcastle.

Se i sostenitori rossoneri lo considerano un calciatore così importante, comunque, c’è da dire che anche i tifosi della Juventus lo vedrebbero volentieri all’interno del centrocampo della propria squadra.

Del solito parere, evidentemente, è la dirigenza bianconera, che ingaggerebbe molto volentieri uno dei più grandi talenti italiani degli ultimi anni. E forse, anche all’interno di questa sessione di mercato, la possibilità di concludere positivamente il difficile affare, ci sarebbe. Scopriamonel dettaglio cosa potrebbe succedere a riguardo nelle prossime settimane.

Tonali alla Juventus si può fare: i dettagli

Sandro Tonali alla Juventus sarebbe possibile, tant’è vero che la Vecchia Signora continua a monitorare la situazione futura del giocatore italiano. Il centrocampista del Newcastle rappresenta una delle principali opzioni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor in vista del 2025/26. Per quanto inizialmente sembrava un’operazione a dir poco irrealizzabile, adesso le cose stanno decisamente diversamente.

Ancora oggi si può considerare difficile, ma non sarebbe una trattativa fuori dalla portata del club. Tutto o quasi, però, ruota attorno alla volontà del giocatore. E dipende anche da Dusan Vlahovic. Già, perché l’attaccante è in uscita, e se si trasferisse al Newcastle – gli inglesi e non solo sono sul centravanti serbo – potrebbe aprire davvero una strada per l’arrivo di Sandro Tonali. Per il resto, beh, la Juventus si potrebbe permettere l’ingaggio di Tonali. Grazie all’addio del calciatore ex Fiorentina, sarebbe possiible liberare spazio salariale e accogliere così un giocatore in grado di fare non poca differenza in mezzo al campo.

Come detto, però, al di là delle evoluzioni di mercato ciò che conta è la volontà dell’ex milanista. Se chiedesse ufficialmente la cessione e si spingesse verso Torino, l’affare a quel punto potrebbe veramente essere realizzato. Anche perché i rapporti con il Newcastle sono più che positivi. Basti pensare all’affare Kelly, che non ha fatto altro che rafforzarli. La Juventus ha gestito al meglio la trattativa appena nominata, il che può aumentare la fiducia verso un positivo avanzamento di trattativa nel caso di Tonali. Vedremo se basterà per rinforzare il reparto di centrocampo per i bianconeri.